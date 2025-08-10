Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota 6,5 tūkst. santuokų

2025-08-10 11:27 / šaltinis: ELTA
2025-08-10 11:27

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota apie 6 500 santuokų. Iš jų 3 985 santuokos sudarytos civilinės metrikacijos įstaigose, daugiausia – Vilniaus miesto skyriuje, kur registruota 916 porų, praneša Teisingumo ministerija.

Vestuvės (nuotr. 123rf.com)

Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje įregistruota apie 6 500 santuokų. Iš jų 3 985 santuokos sudarytos civilinės metrikacijos įstaigose, daugiausia – Vilniaus miesto skyriuje, kur registruota 916 porų, praneša Teisingumo ministerija.

0

Valstybinėje apskaitoje, ministerijos duomenimis, taip pat pirmąjį metų pusmetį fiksuotos 865 bažnyčios ar kitų konfesijų nustatyta tvarka sudarytos santuokos. Be to, Lietuvoje įregistruotos 1 693 užsienio valstybėse sudarytos santuokos.

Tuo metu šalyje taip pat buvo sudarytos 1 143 vedybų sutartys, iš kurių 370 – prieš vestuves, o 773 – po vestuvių.

Kaip praneša ministerija, pernai tuo pačiu laikotarpiu Lietuvoje buvo registruota kiek mažiau santuokų. Per pirmąjį 2024 m. pusmetį Lietuvoje įregistruota apie 6 191 santuoka: civilinės metrikacijos įstaigos fiksavo 4 008 santuokas, bažnytinės santuokos sudarė 832, o užsienyje registruotos – 1 351. Taip pat buvo sudarytos 1 059 vedybų sutartys.

