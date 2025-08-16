Uždavus sau vos 1 klausimą nustosite išlaidauti: išbandykite

Kalbėdama apie vestuvių madas ar brangiai kainuojančias atostogas, J. Cvilikienė įžvelgė, kad dažnu atveju tokie sprendimai yra priimami remiantis emocijomis.
Būtina iš anksto žinoti savo atostogų biudžetą ir griežtai jo laikytis
Pasak ekonomistės, kiekvienas dar prieš atostogas ar kažkokią šventę turėtų apsibrėžti savo biudžetą ir stengtis griežtai neiškrypti iš jo rėmų.
„Jeigu nusprendžiu, kad šią vasara galiu leisti sau išleisti 300, tai tada ir ieškau sau kelionės už tiek. Lietuvoje pilna nuostabių vietų, kur galima pailsėti su dviračiais, su kuprinėmis ir keliauti čia. Ir kad tas išorės spaudimas kad būtų kuo mažiau man artimas“, – patarė J. Cvilikienė.
Taip pat viešojoje erdvėje sukuriamas socialinis spaudimas kaip turi atrodyti geros, laimingo žmogaus atostogos, o neretai jų kadrais žmonės puikuojasi savo socialiniuose tinkluose.
„Kelios auksinės taisyklės būtų prieš bet kokį sprendimą priimant finansinį – pagalvoti 24 valandas. Aš tikrai pažadu, kad tas pasiūlymas nuostabus, kuriuo jus vilioja – jis bus ir po 24 valandų ir bus tada, kada jums jo reikės. Tai neskubėti, nelabai tikėti tais auksiniais pažadais, kad dabar čia geriausias laikas kažką nusipirkti geriausią kelionę ir taip toliau. Reikia patiems galvoti, patiems planuoti, kiek aš galiu skirti atostogoms šią vasarą, nes galbūt situacija yra sudėtingą, kai ruduo laukia, tuoj ruošime vaikus į mokyklą, šildymo sąskaitos bus didesnės“, – prieš bet kokį finansinį sprendimą gerai pagalvoti patarė ekonomistė.
Patarė užduoti sau svarbų klausimą
Tad kaip nepasiduoti tam socialiniam spaudimui, kai švenčių ir atostogų norisi vis brangesnių?
J.Cvilikienė žmonėms, norintiems prabangių atostogų, pirmiausiai siūlo iškelti sau klausimą, kad suprastumėte, ar jūs tikrai norite ten vykti.
„Vienas kolega yra klausęs, kur jūs atostogautumėte, jeigu žinotumėte, kad negalėsite tuo dalintis socialinėje erdvėje. Galbūt tada atsakytumėme sau, kokios iš tikrųjų yra atostogos man. Arba drabužiai kokie“, – patarė ekonomistė.
