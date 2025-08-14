Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris iš atostogų Turkijoje nebegrįš: kraupi nelaimė nusinešė gyvybę

2025-08-14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 10:55

Rugpjūčio 6-ąją Fethijėje, Turkijoje, įvyko tragiška nelaimė – iš Rytų Londono kilusi britė Lisa Di Palma (61 m.) mirė po to, kai buvo du kartus partrenkta to paties automobilio. Moteris čia viešėjo kartu su vyru Keithu, švęsdama jų vestuvių metines.

Paplūdimys, žvakė (nuotr. 123rf.com)

Rugpjūčio 6-ąją Fethijėje, Turkijoje, įvyko tragiška nelaimė – iš Rytų Londono kilusi britė Lisa Di Palma (61 m.) mirė po to, kai buvo du kartus partrenkta to paties automobilio. Moteris čia viešėjo kartu su vyru Keithu, švęsdama jų vestuvių metines.

0

Pasak liudininkų, Lisa ėjo per pėsčiųjų perėją Cahit Beğenç bulvare Foča rajone, kai ją partrenkė sidabrinis automobilis. Vietos žiniasklaida skelbia, kad už vairo sėdėjo neblaivus vyras. Po pirmojo smūgio automobilis nesustojo, pagreitėjo ir vėl pervažiavo moterį, mėgindamas pasišalinti iš įvykio vietos. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žmonės puolė padėti

Įvykio vietoje buvę žmonės puolė padėti nukentėjusiai – trys vyrai atstūmė automobilį nuo Lisos ir sulaikė vairuotoją, kol atvyko policija. Įtariamasis buvo areštuotas, o vėliau uždarytas į Ešeno kalėjimą, skelbia mirror.co.uk. 

Lisa buvo skubiai nugabenta į ligoninę ir gydoma reanimacijoje, tačiau rugpjūčio 7-osios rytą, apie 5 valandą, ji mirė nuo patirtų sunkių klubo ir kojos sužalojimų. Į Turkiją atvyko jos artimieji.

Prieš nelaimę Lisa socialiniuose tinkluose dalijosi vestuvių sukakties žinute vyrui: „Su laiminga 36-ąja sukaktimi tam, kurį didžiuojuosi vadinti savo vyru, tam, kuris mane pakelia, kai esu palūžusi, ir visada yra šalia. Linkiu dar daug laimingų metų kartu. Myliu tave.“

Keith Di Palma, dar būdamas prie žmonos lovos, sakė, kad ji neprisiminė įvykio – tai jis pavadino „palaiminimu“. Tragediją jis apibūdino kaip „siaubingą“ ir teigė, kad yra „sudaužytas žmogus“, tačiau stengsis būti stiprus dėl šeimos.

Užsienio reikalų ministerijos atstovas patvirtino, kad Didžiosios Britanijos valdžia palaiko ryšį su žuvusiosios artimaisiais ir Turkijos institucijomis.

Lisa ir Keith daugiau nei du dešimtmečius rėmė „Tigers Junior Football Club“ jaunimo futbolo klubą Rytų Londone.

