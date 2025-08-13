Vėžys nusinešė garsaus televizijos laidų vedėjo gyvybę: nenumokite ranka į šiuos simptomus

Skaudžią žinią eteryje perskaitė jo kolega ir bičiulis Mike’as Grahamas, pagerbdamas Whale’o atminimą, skelbia mirror.co.uk.
Kolegos sukrėsti
Jamesas pirmą kartą su vėžiu susidūrė dar 2000 m., kai jam buvo pašalintas vienas inkstas. 2020 m. jis atskleidė, kad liga sugrįžo ir išplito į inkstą, stuburą, smegenis bei plaučius.
Velionio kolega Mike’as prisiminė:
„Jamesas pradėjo įspūdingą karjerą 8-ajame dešimtmetyje, kai Didžiosios Britanijos radijo eteryje pristatė naują formatą – vėlyvo vakaro šokiruojančius telefoninius pokalbius. 9-ojo dešimtmečio pabaigoje „The James Whale Radio Show“ tapo tikru kultūros fenomenu, savaitgaliais rodytu ITV eteryje. Laida sutraukdavo milijonus žiūrovų ir pavertė jį žinomu visoje šalyje.“
Per karjerą Whale’as vedė įvairias laidas ITV, „Sky“ ir BBC televizijose, o vėliau atrado naują auditoriją pokalbių radijuje. Jis taip pat sulaukė dėmesio pasirodęs realybės šou „Celebrity Big Brother“.
2006 m., po kovos su inkstų vėžiu, jis įkūrė labdaros organizaciją „Kidney Cancer UK“, surinkusią šimtus tūkstančių svarų paramos. 2024 m. Whale’ui buvo suteiktas Britų imperijos ordino medalis (MBE) už išskirtinį indėlį į žiniasklaidą ir labdarą.
„Jamesas Whale’as laužė taisykles, formavo radijo bangas ir viską darė savo sąlygomis. Milijonams jis buvo ne tik laidų vedėjas – jis buvo bičiulis, provokatorius ir žmogus, kurio niekada nepamiršime. Ilsėkis ramybėje, Jamesai. Mes tavęs ilgėsimės“, – sakė Grahamas.
Inkstų vėžio simptomai
Urologijos klinikos „Urolita“ onkourologai Augustinas Matulevičius ir medicinos mokslų daktaras Paulius Bosas su naujienų portalu tv3.lt anksčiau pasidalino, kokie veiksniai didina inkstų vėžio išsivystymo riziką, kokie simptomai gali išduoti šią ligą bei aptarė Lietuvoje prieinamas diagnostikos ir gydymo galimybes.
A. Matulevičius pažymi, kad, vėžio registro duomenimis, kasmet Lietuvoje nustatoma apie 700 naujų inksto vėžių atvejų. „Deja, kol kas sergamumo statistika mūsų nedžiugina – stebima nežymiai didėjanti sergamumo tendencija“, – pridūrė jis.
Nuo inkstų vėžio neapsaugotas nė vienas, tačiau A. Matulevičius sako, kad ir statistika, ir praktika rodo viena – dažniau serga vyrai, ši onkologinė liga labiausiai paplitusi 50-70 metų amžiaus asmenų tarpe.
Kalbėdamas apie veiksnius, kurie didina ligos išsivystymo riziką, onkourologas įvardija rūkymą ir pramonėje naudojamas chemines medžiagas – kadmį, asbestą, šviną ir kt.
„Taip pat yra įrodymų, jog inkstų vėžiu dažniau suserga sergantieji cukralige, nutukimu, lėtiniu inkstų nepakankamumu, turintys padidėjusį kraujospūdį ar policistinių inkstų ligą“, – vardijo A. Matulevičius ir pridūrė, kad didesnė rizika kyla ir tiems, kurių du ar daugiau šeimos narių yra sirgę šia liga.
Med. m. dr. P. Bosas pažymi, kad susirgus inkstų vėžiu pacientai paprastai nejaučia jokių simptomų, aiškių šiai ligai būdingų požymių nėra, todėl daugiau kaip pusė atvejų yra nustatomi atsitiktinai, tiriant pacientus dėl kitų ligų ar su šia liga nesusijusių simptomų.
Jo teigimu, sergant inkstų vėžiu, jeigu būna simptomai, tai jie būna:
„50 proc. pacientų pasireiškia kraujas su šlapimu, 40 proc. – šonų skausmas, 25 proc. čiuopiamas gumbas šone arba pilve, 30 proc. turi simptomus, susijusius su ligos išplitimu – tai kaulų skausmas, naktinis prakaitavimas, nuovargis, svorio netekimas, dusulys.
Tik mažiau kaip 10 proc. pacientų jaučia klasikinių simptomų triadą – skausmą, stebi kraują šlapime, čiuopia gumbą šone ar pilve.“
Onkourologas vardija, kad vienas retesnių inkstų vėžio požymių yra neaiškios kilmės karščiavimas, pasireiškiantis apie 9 proc. pacientų, prie retesnių simptomų įvardijamas ir sėklidžių venų išsiplėtimas (varikocelė), apatinių galūnių patinimas.
Pašnekovo teigimu, sergant inkstų vėžiu gali pasireikšti ir taip vadinami paraneoplastiniai sindromai:
- apie 30 proc. pacientų pasireiškia anemija (dėl nukraujavimo);
- kraujospūdžio padidėjimas (vėžys suskatina fermento renino išsiskyrimą į kraują);
- padidėjęs kalcio kiekis kraujyje (sekretuojamas hormonas panašus į tą, kurį išskiria prieskydinės liaukos);
- krūtų padidėjimas, mėnesinių nebuvimas moterims, libido sumažėjimas (dėl inkstų vėžio išskiriamas hormonas gonadotropinas).
„Labai retais atvejais pacientams, sergantiems inkstų vėžiu, gali pasireikšti Stauferio sindromas: tai kepenų veiklos sutrikimas, karščiavimas ir anoreksija, kuris išnyksta pašalinus inkstą su naviku“, – pridūrė med. m. dr. P. Bosas.
