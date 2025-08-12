Skaudi žinia: mirė garsus Lietuvos fotomenininkas

Daug dešimtmečių dirbo įvairiuose spaudos leidiniuose, iš kurių geriausi prisiminimai buvo susiję su „Kalba Vilnius“ laikraščiu. V. Koreškovas dalyvavo daugiau nei 200 tarptautinių parodų, paliko gausų fotoarchyvą, kuriame vienas reikšmingiausių darbų – „Lietuvos kompozitorių ir muzikologų portretai“.
Apdovanotas UNESCO garbės raštu
Dar viena V. Koreškovo aistra buvo kultūrizmas, kuriuo susidomėjo jaunystėje legendiniame „Viktorijos klube“. Jau sulaukęs brandaus amžiaus vykdavo į Pasaulio, Europos, Lietuvos sporto veteranų čempionatus, kur yra laimėjęs ne vieną apdovanojimą. Tarptautiniame renginyje Ukrainoje už visuomeninę veiklą buvo apdovanotas UNESCO garbės raštu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Apie savo sportinę patirtį išleido knygą „70 metų, tai tik pradžia“. Pastaruoju metu nuotraukomis ir prisiminimais prisidėjo prie rengiamos kultūrizmo enciklopedijos.
Didžiausiu leidybiniu darbu V. Koreškovas laikė kartu su Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi prieš 25-erius metus išleistą albumą „M. K. Čiurlionis. Paveikslai, eskizai, mintys“ atskirais tiražais lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.
Vėliau parengė to paties albumo papildomus vertimus ir maketus lenkų, prancūzų, ispanų, italų ir japonų kalbomis. Tikėjosi visus šiuos albumus devyniomis kalbomis pristatyti spaudai artėjant M. K. Čiurlionio 150-osioms metinėms, bet nespėjo.
Atsisveikinti su V. Koreškovu galima Vilniaus laidojimo rūmų „Ritualas“ 10-oje salėje (Olandų g. 22) rugpjūčio 13 d. nuo 10 val. iki 14 val., velionis bus laidojamas Karveliškių kapinėse greta artimųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!