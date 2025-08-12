Rusijoje – dar viena mįslinga svarbaus vadovo mirtis

Leidinys skaičiuoja, kad tai jau 18-a tokio lygio vadovo mirtis nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios.
Apie mirtį buvo pranešta antradienį. Mirė didžiausios pasaulyje kalio fosforo gamintojos „Uralkalij“ valdybos pirmininkas Dmitrijus Osipovas. Bendrovei Rusijoje priklauso penkios kasyklos ir septynios trąšų gamyklos.
Jis mirė būdamas 59-erių.
Bendrovė jo mirtį pavadino nesavalaike, priežasties nenurodė.
D. Osipovas anksčiau ėjo aukštas pareigas ir kitose bendrovėse.
Virtinė mirčių Rusijoje
Dieną prieš tai mirė didžiausios Rusijos nekilnojamojo turto plėtotojos „Samolet“ įmonių grupės įkūrėjas ir pagrindinis akcininkas Michailas Keninas. Jo mirties priežastys taip pat nežinomos.
Per pastaruosius trejus su puse metų tokių mirčių buvo keliolika. 2022 m. sausį Leningrado srityje rastas negyvas 60-metis „Gazprom Invest“ transporto tarnybos vadovas Leonidas Šulmanas.
Dar po mėnesio viename Maskvos bute buvo rasti buvusio „Gazprombank“ viceprezidento Vladislavo Avajevo, taip pat jo žmonos ir dukters kūnai.
2022 m. liepą elitiniame kotedžų miestelyje netoli Suomijos įlankos buvo rastas 61 metų Jurijaus Voronovo, transporto bendrovės „Astra Shipping“, kuri taip pat dirbo su „Gazprom“ sutartimis Arkties regione, generalinio direktoriaus, kūnas.
2022 m. rudenį pro langą iškrito ir žuvo 67-erių Ravilis Maganovas. Jis buvo bendrovės „Lukoil“ direktorių valdybos pirmininkas. Jo vietą užėmęs 66-erių Vladimiras Nekrasovas po metų mirė dėl „ūmaus širdies nepakankamumo“.
2024 m. kovą mirė „Lukoil“ viceprezidentas Vitalijus Robertusas, sulaukęs 54 metų. 2023 m. vasarį rastas negyvas Belgijos naftos prekybos bendrovės „Nafta (B) N.V.“ bendrasavininkis ir Tarpregioninės degalų sąjungos generalinis direktorius Viačeslavas Rovneiko.
2024 m. spalį buvęs „Norilsk Nikel“ direktoriaus pavaduotojas Michailas Rogačiovas iškrito pro savo buto Maskvoje langą. 2025 m. liepą bendrovės „Transneft“ viceprezidentas Andrejus Badalovas iškrito iš 17-ojo namo aukšto.
Buvęs „Novatek“ aukščiausio lygio vadovas Sergejus Protosenija taip pat buvo rastas negyvas viloje Ispanijoje. „Gazprom“ finansų padalinio aukščiausio lygio vadovas Aleksandras Tiuliakovas buvo rastas negyvas namo garaže netoli Sankt Peterburgo.
Bendrovės „Digital Logistics“ komunikacijos direktorius Pavelas Pčelnikovas buvo rastas buto balkone Maskvoje. Pavelas Antovas, bendrovės „Vladimir Standard“ įkūrėjas, iškrito pro viešbučio langą Indijoje. Tolimųjų Rytų ir Arkties plėtros korporacijos direktorius Ivanas Pečiorinas iškrito iš valties.
„Loko-Bank“ viceprezidentė Kristina Baikova po vakarėlio iškrito pro langą. Igoris Škurko, pirmasis „Jakutskenergo“ vadovo pavaduotojas, buvo rastas negyvas Jakutsko ikiteisminio sulaikymo centre.
