  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Porošenka prieš Trumpo ir Putino susitikimą: „Mūsų žemė neparduodama“

2025-08-12 19:47
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-12 19:47

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka prieš Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą pareiškė, kad Ukrainos žemė yra neparduodama, rašo „Sky news“.

Petro Porošenka (nuotr. SCANPIX)
17

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka prieš Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą pareiškė, kad Ukrainos žemė yra neparduodama, rašo „Sky news".

8

Anot jo, sandoris, apimantis žemės mainus, sukurtų pavojingą precedentą.

„Mūsų žemė neparduodama“, – cituojamas jis.

Porošenka: „Negalime duoti dovanos agresoriui“

P. Porošenka sakė manantis, kad D. Trumpas yra „puikus sandorių sudarytojas“, tačiau perspėjo, kad V. Putinas yra „didelis problemų sukėlėjas“.

„Negali būti jokio galutinio sprendimo be Ukrainos“, – sako jis.

„Negalime duoti dovanos agresoriui“, – pabrėžia P. Porošenka.

Pokalbio metu jis taip pat įvardijo savo viltis dėl derybų Aliaskoje.

„Būčiau laimingas, jei šių derybų rezultatas būtų besąlygiškos paliaubos. Neabejotinai ore, vandenyje ir ant žemės, tai būtų laisvo ir demokratinio pasaulio pergalė“, – tikina jis.

Jei V. Putinas nedelsiant nesiims paliaubų, P. Porošenka ragina įvesti kelias svarbias priemones.

„Daugiau ginklų Ukrainai... Putinas turėtų sumokėti už savo absoliučiai pražūtingą ir neatsakingą elgesį“, – apibendrina jis.

D. Trumpas ir V. Putinas penktadienį susitiks Aliaskoje.

