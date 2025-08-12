Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Tuskas apie įvykius Varšuvoje: Putinas pasitelkė užsienio agentus ir vietinius idiotus

2025-08-12 18:38 / šaltinis: BNS
2025-08-12 18:38

Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad Rusija deda visas pastangas kurstyti nesantaiką tarp Ukrainos ir Lenkijos, atsižvelgdamas į daugybę sulaikymų per baltarusių reperio koncertą Varšuvoje. 

Donaldas Tuskas (nuotr. SCANPIX)

Lenkų ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį pareiškė, kad Rusija deda visas pastangas kurstyti nesantaiką tarp Ukrainos ir Lenkijos, atsižvelgdamas į daugybę sulaikymų per baltarusių reperio koncertą Varšuvoje. 

REKLAMA
3

Šeštadienį Varšuvos nacionaliniame stadione vykusio baltarusių reperio Makso Koržo koncerto metu policija sulaikė 109 asmenis dėl įvairių nusikaltimų, įskaitant narkotikų ir pirotechnikos laikymą, smurtą prieš apsaugos darbuotojus ir neteisėtą įsibrovimą į valstybinę valdą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau nei 50 asmenų buvo skirtos baudos, kurių bendra suma siekė 11,5 tūkst. zlotų (2,7 tūkst. eurų).

REKLAMA
REKLAMA

Koncerto metu taip pat buvo pastebėti žmonėmis su raudonai juodomis vėliavomis, kurios asocijuojasi su Ukrainos sukilėlių armija (UPA), kurią Lenkija kaltina dėl masinių lenkų civilių žudynių per Antrąjį pasaulį karą. 

REKLAMA

D. Tuskas socialiniame tinkle „X“ komentuodamas incidentus rašė, kad „artėja karo Ukrainoje sprendimas, todėl Rusija daro viską, kad pasėtų nesantaiką tarp Kyjivo ir Varšuvos“, turėdamas omenyje penktadienį Aliaskoje numatytas JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo Rusijos kolegos Vladimiro Putino derybas.

„Ukrainiečių veiksmai prieš lenkus ir antiukrainietiškų nuotaikų kurstymas Lenkijoje yra Putino strategijos, kurią organizuoja užsienio agentai ir vietiniai idiotai, dalis“, – teigė jis ir pridūrė, kad jie „Visada tie patys.“

REKLAMA
REKLAMA

Vėliau antradienį D. Tuskas pareiškė, kad nors negalima nuspėti, kokie bus derybų Aliaskoje rezultatai, V. Putinas neturėtų būti „apdovanotas konfliktu tarp ukrainiečių ir lenkų“ prieš svarbų susitikimą.

Pasak premjero, buvo pradėtas deportacijos procesas prieš 57 ukrainiečius ir šešis baltarusius.

Lenkijos vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis ir teisingumo ministras Waldemaras Žurekas anksčiau šią savaitę pareiškė, kad jei bus pagrindo įtarti, jog asmenys, pažeidę įstatymą, gali tai padaryti dar kartą, jie bus deportuoti į savo kilmės šalį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas apie karo Ukrainoje pabaigą: „Bus tam tikri pokyčiai dėl žemių“ (11)
Volodymyras Zelenskis
Zelenskis: „Rusai tiesiog nori laimėti laiko, o ne užbaigti karą“ (12)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Ekspertas perspėja – štai kokie tikrieji Putino derybų tikslai: žvelgia ne tik į Ukrainą, bet ir Europą (91)
Dronai vėl atakavo Rostovą: geležinkelio stotyje kilo gaisras (nuotr. Telegram)
Ukrainos smūgiai rusų geležinkeliams griauna Maskvos planus dėl naujo puolimo (6)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų