Faktai kalba už save: Europa teikia daugiau karinės pagalbos Ukrainai nei JAV

Europos valstybės, įskaitant Jungtinę Karalystę (JK), nuo karo pradžios 2022-ųjų vasarį iki 2025-ųjų birželio pabaigos išsiuntė arba numatė 80,5 mlrd. eurų karinės pagalbos, palyginti su 64,6 mlrd. eurų, kuriuos skyrė Jungtinės Valstijos.
Vokietijoje įsikūrusio Kylio pasaulio ekonomikos instituto duomenimis, bendra Europos karinė pagalba pavasarį pirmą kartą nuo 2022-ųjų birželio viršijo Jungtinių Valstijų teikiamą pagalbą.
„Reikšminga dalis tiekiamų ginklų nebėra iš atsargų, o yra perkama tiesiogiai per gynybos pramonę“, – teigė institutas.
„Tai reiškia, kad nuo karo pradžios Europa dabar taip pat lenkia JAV pagal bendrą karinės pagalbos, teikiamos per pramonę, apimtį“, – pridūrė IfW.
IfW projekto „Ukraine Support Tracker“ vadovas Taro Nishikawa teigė, kad „tai rodo aiškų perėjimą nuo ginklų tiekimo iš sandėlių atsargų prie pramoninės gamybos“.
Gegužę ir birželį Europa skyrė Ukrainai 10,5 mlrd. eurų karinei pagalbai: Vokietija paskelbė papildomą penkių milijardų eurų karinę paramą Ukrainai, Norvegija skyrė 1,5 mlrd. eurų, o Belgija – 1,2 mlrd. eurų.
Nyderlandai, JK ir Danija paskelbė apie 500–600 mln. eurų paramą, skirtą padėti Kyjivui kovoti su Rusijos invazija.
IfW duomenimis, mažiausiai 4,6 mlrd. eurų Europos karinės pagalbos, arba 44 proc. visos gegužės ir birželio mėnesiais skirtos sumos, bus skirta per viešųjų pirkimų sutartis, daugiausia su Europoje, ypač Ukrainoje, įsikūrusiomis gynybos įmonėmis.
Per tą patį laikotarpį Vašingtonas gegužę patvirtino didelį ginklų Ukrainai paketą, tačiau pagal Kylio instituto apibrėžimą tai nėra karinė pagalba, nes už jį turi sumokėti pati Ukraina.
Jungtinės Valstijos buvo pagrindinė pagalbos Ukrainai teikėja iki Donaldo Trumpo sugrįžimo į Baltuosius rūmus 2025 metų sausio 20 dieną, kai jis nutraukė savo pirmtako demokrato Joe Bideno Ukrainos rėmimo strategiją.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as sekmadienį duodamas interviu konservatyviam naujienų kanalui „Fox News“ pareiškė manantis, kad Vašingtonas nutraukia karo Ukrainoje finansavimą.
„Bet jei europiečiai nori imtis veiksmų ir iš tikrųjų pirkti ginklus iš amerikiečių gamintojų, mes tam neprieštaraujame, bet patys to nebefinansuosime“, – tvirtino viceprezidentas.
D. Trumpas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu turėtų penktadienį susitikti Aliaskoje, kad pasiektų galimą susitarimą dėl teritorijų mainų, siekiant užbaigti karą Ukrainoje, kurį prieš daugiau nei trejus metus išprovokavo plataus masto Rusijos invazija.
