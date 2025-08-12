„Amazon“ pelnas per metus išaugo 35 proc.

Rezultatas pranoko Volstrito analitikų lūkesčius, panašiai kaip ir į dirbtinį intelektą taip pat besiorientuojančių „Google“, „Microsoft“ ir „Meta“.
„Mūsų įsitikinimas, kad dirbtinis intelektas pakeis kiekvieno kliento patirtį, pradeda pildytis“, – sakė „Amazon“ generalinis direktorius Andy Jassy (Endis Džesis), atkreipdamas dėmesį į bendrovės išplėstą „Alexa+“ paslaugą bei naujuosius dirbtinio intelekto prekybos agentus.
Palyginti su praėjusių metų antruoju ketvirčiu, kompanijos grynasis pelnas išaugo nuo 13,5 mlrd. iki 18,2 mlrd. dolerių, pardavimų grynosioms pajamos didėjus 13 proc. iki 167,7 mlrd. dolerių.
„Vis dar daug kalbama apie naujųjų JAV muitų poveikį mažmeninėms kainoms bei vartojimui. Iki šiol didelė dalis šių pastebėjimų buvo neteisingi ir neteisingai perteikti“, – pažymėjo „Amazon“ vadovas.
