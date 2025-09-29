Naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius bando taikytis su kultūros bendruomene: „Labai liūdna“

Naujasis kultūros ministras pirmą kartą pasirodo po priesaikos: „Labas rytas visiems.“
I. Adomavičius žurnalistus sukvietė į spaudos konferenciją, sako pasiruošęs atsakyti į visus klausimus. Mat prieš keletą dienų prašė jam duoti laiko apšilti kojas.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Dar duokite porą dienų, porą savaičių“, – prašė anksčiau jis.
Per porą darbo dienų ministerijoje I. Adomavičius jau spėjo atsiprašyti kultūros bendruomenės, kuri praėjusią savaitę protestavo prie prezidentūros, rengė performansus.
„Gėda, Nausėda. – Nausėda, mes nepamiršime tavęs“, – skandavo žmonės proteste.
O I. Adomavičius atsiprašė dėl savojo performanso prezidentūroje.
„Dėl benefiso prezidentūroje, kuris ne vietoje ir ne laiku buvo – tai ne patirtis, kas turėtų būti prezidentūroje. Ten aiškiau dalykai turi būti nustatyti, ne benefisas“, – tikino kultūros ministras.
„Aš niekam nereikalingas, aš paprastas žmogus, kodėl reikia iškelti mane, kuris nėra tiek iškilus, kiek Čiurlionis“, – rugsėjo 24 dieną ryžtingai spaudos konferencijoje pasakojo I. Adomavičius.
Didžiausia problema naujajam kultūros ministrui
Kol kas didžiausias iššūkis ministrui – surasti bendrą kalbą su kultūros bendruomene. Tiesa, šia bendruomene ir jos renkamais parašais ant peticijos ministras dar maždaug prieš savaitę abejojo ir metė kaltinimus politiniams oponentams.
„Burbulas to, ko mes iš tiesų nežinome. Ar nebus tai opozicija, ar kokie kiti žmonės, kurių mes negalime patikrinti“, – komentavo pastarojoje ankstesnėje spaudos konferencijoje jis.
Dabar, paklaustas, kiek jam reikės laiko susitaikyti su bendruomene, jis atsako: „Geras klausimas. Manau, kad tai parodys laikas.“
Tik, panašu, kad kultūros bendruomenė su ministru, o tiksliau – „Nemuno aušra“ Kultūros ministerijoje, nieko bendro nenori turėti. Su ministru kalbėtis nenori ir liberalų partijai priklausantis Nacionalinio dailės muziejaus direktorius.
„Pati politinė jėga, kuriai kultūra per Čiurlionio gimtadienį buvo išmainyta į energetiką, kultūros bendruomenei yra vertybiškai svetima“, – tvirtino muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas.
Dėl to, kad paskyrė I. Adomavičių ministru, G. Nausėda jau peikiamas Transilvanijos festivalyje, kur rumunai pasirodymo metu yra mokomi tarti „Gėda, Nausėda“.
„Labai liūdna, bet tikėkimės, kad su bendruomene rasime bendrą kalbą ir tuos pakeltus tiltus nuleisime, ir bandysime grįžti prie bendro dialogo“, – aiškino kultūros ministras.
Protestai ministrą persekioja jau ir darbinėje aplinkoje. Štai ir prieš ministeriją ant namo balkono kabo protesto ženklas, vaizduojantis, kaip į vandenį nuleidžiama kultūra. Vis dėlto atsistatydinti, po kilusio kultūros bendruomenės nepasitenkinimo, ministras neketina.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
