Išanalizavo Lietuvos kultūros ministro veidą: štai ko jis nepasako žodžiais

Dar būdamas kandidatu į kultūros ministrus I. Adomavičius sukėlė daug kalbų – kultūros bendruomenė abejojo jo kompetencijomis šioms pareigoms ir prašė parinkti tinkamesnį kandidatą. Vis tik praėjusį trečiadienį, rugsėjo 24-ąją, I. Adomavičius buvo paskelbtas naujuoju ministru.
Kadangi ne vienam smalsu, ar I. Adomavičius iš tiesų yra tinkamas kultūros ministro postui, bei norisi apie jį sužinoti daugiau, naujienų portalas tv3.lt dalijasi ankstesniu pokalbiu su veidoskaitos specialistu, knygų autoriumi, lektoriumi Armandų Kažersku.
Ignotas Adomavičius – ne pats tinkamiausias kandidatas
Tąkart veidoskaitos specialistas pokalbį pradėjo nuo to, kad pasiūlymas skirti I. Adomavičių į kultūros ministrus – neįprastas.
Anot jo, pažvelgus į politiko veidą galima sakyti, kad jame slypi nepasitikėjimo savimi detalės, kurios išduoda, kad toks postas šiam žmogui gali būti per sudėtingas.
„Iš tikrųjų, įdomus pasirinkimas šitą žmogų siūlyti į ministrus. Visų pirma, pamačius žmogų, galima jausti neužtikrintumą. Pažvelgus į jį galima matyti politiko neryžtingumą, silpnumą spaudimui, ieškojimą užnugario ir pagalbos“, – mintis dėstė veidoskaitos specialistas.
Vis tik taip pat jis prabilo apie tai, kad pati kultūros sritis I. Adomavičiui yra tinkama. Anot jo, politiko veidas išduoda, kad jis gebėtų prisitaikyti prie sudėtingos situacijos, o taip pat greitai mokosi.
A. Kažerskas prabilo ir apie tai, kad I. Adomavičiui sekasi atstovauti žmones ir žmonių grupes, tačiau jis kėlė kitą klausimą – apie šių grupių mastą.
„Jis puikiai tiktų į kokios menų mokyklos direktorius, reklamos agentūros vadybininkus, bet už jo turi būti stiprus užnugaris, kuris priims svarbius sprendimus, o jis vykdys ir bandys reprezentatyviai užglaistyti sprendimų niuansus, pridengti kilusius konfliktus.
Jis labai gabus atstovas mažai, vidutinei organizacijai, bet tikrai ne ten, kur yra kova už būvį. Jam gali būti sunku atlaikyti povandenines politikos sroves“, – sakė A. Kažerskas.
Didesnė sėkmė – versle
Veidoskaitos specialistas atkreipė dėmesį ir į tai, kad I. Adomavičiui geriau sektųsi savo gabumus parodyti ne valdiškose pozicijose, o versle.
Anot jo, jeigu politikas gebėtų apjungti meno ir kultūros lauką kartu su verslu – jis galėtų jaustis kaip žuvis vandenyje.
„Edukacija ir kultūra jam tiktų, o ypač jeigu būtų susieta su verslu. Jeigu, tarkime, jis rinktųsi reklamą, renginių organizavimą – galėtų gauti tiek kultūros, tiek verslo.
Svarbu nesirinkti savininko ar pagrindinio žmogaus, kuris priima galutinius sprendimus ir skirsto finansus, vaidmenų. Tai jam gali būti per sunku“, – aiškino pašnekovas.
O pasiteiravus, kokioje politikos pozicijoje I. Adomavičius galėtų jaustis geriausiai, A. Kažerskas pasidalijo savo įžvalgomis.
„Švietimas, kultūra, reprezentacija jam tinka. Jis gali užimti patarėjo poziciją“, – tada atskleidė jis.
Ignotas Adomavičius atsakė į gaunamą kritiką
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad pirmadienio rytą naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius ministerijoje susitiko su žiniasklaidos atstovais. Susitikimo metu ministras sureagavo į gaunamą kritiką iš kultūros bendruomenės atstovų ir pasidalino, kokių darbų planuoja imtis.
Reaguodamas į gaunamą kritiką ir organizuojamus protestus, I. Adomavičius teigė, kad jam yra „liūdna“.
Visgi kultūros ministras taip pat teigė planuojantis bendrauti su kultūros bendruomene bei tvirtino, kad iš dalies jos sulaukia ir palaikymo, o apie atsistatydinimą negalvoja.
„Tikrai daugelis meno atstovų nori bendrauti, padeda ir palaiko“, – kalbėjo kultūros ministras.
„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti kultūros ministerijos darbą, kaip administratorius ir tikrai galiu administruoti puikiai kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – pridėjo jis.
Paklaustas ar nebijo, jog bus išprašytas iš ministro pozicijos, I. Adomavičius tvirtino, kad jis atlieka darbą tėvynei.
„Nėra nieko amžino, kaip ir pasakiau šiandien, ministras yra atliekantis darbą tėvynei, kultūrai“, – komentavo I. Adomavičius.
Kultūros ministerijos vadovas taip pat teigė, kad šiuo metu prioritetą skirs bendravimui su profesinėmis sąjungomis ir kultūros ministerijos biudžeto formavimui 2026 m.
„Pirmiausia, susitikimas su profesinėmis sąjungomis, dabar labai svarbus darbas yra biudžeto formavimas, biudžetas 2026 m. Mes turime kovoti už tą tikrai biudžetą kultūros ministerijai skiriamą, tai yra svarbus darbas ir priemonių planas. Į priemonių planą, kaip ir sakiau, įtrauksime visus bendruomenės narius“, – aiškino I. Adomavičius.
Spaudos konferencijoje kultūros ministras teigė, kad šiuo metu yra derinami susitikimai su kultūros atstovais.
„Pirmiausia, reikia pradėti bendrauti su bendruomene ir kalbėti, tai mes tą ir darome. Pradedame šnekėti, bendrauti, ne iš karto užgesinsi didelę ugnį, po truputį“, – šnekėjo I. Adomavičius.
Rengtas protestas prieš kultūros ministrą
Primename, kad naujai išrinktas kultūros ministras jau spėjo sulaukti kritikos dėl jo turimų kompetencijų vadovauti kultūros ministerijai.
Kaip pranešė ELTA, praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu.
Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė praėjusios savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
