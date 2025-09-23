Žinomi žmonės sukilo prieš Ignotą Adomavičių: ragina padaryti 1 veiksmą

Protestas
Iš pradžių protestas planuotas trečiadienį, tačiau vėliau perkeltas į ketvirtadienį, 10 valandą – tai numatyta protestui sukurtame „Facebook“ renginyje.
„Labai kviečiame visus kultūros žmones iš visų miestų, iš visų Lietuvos kampelių atvykti (…) prie Prezidentūros“, – po antradienį vykusio kultūros bendruomenės atstovų susitikimo kalbėjo viena iš iniciatyvos organizatorių, Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė.
Kultūros srities atstovų susitikimo metu taip pat buvo nuspręsta pasirašyti peticiją, kuria prezidentas Gitanas Nausėda raginamas netvirtinti į kultūros ministrus deleguojamo I. Adomavičiaus kandidatūros, o Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – atšaukti su Remigijaus Žemaitaičio vedamais „aušriečiais“ sudarytą susitarimą.
Šią peticiją šalies vadovui ketinama įteikti antradienio vakarą, prieš jam nuotoliu susitinkant su į ministrus deleguojamu I. Adomavičiumi.
„Mes šiandien iki 20 val. vakaro pasirašome peticiją. Ją teiksime tiesiai prezidentui, tikėsimės, kad prieš susitikimą su naujuoju kandidatu (…) prezidentas turės galimybę susipažinti su peticijos turiniu, su mūsų reikalavimais ir kad tai paveiks jo sprendimą“, – teigė A. Jokšė.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys I. Adomavičius viešai kritikuojamas, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.
ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Peticija
Lietuvos kultūros bendruomenė vieningai reiškia susirūpinimą dėl pastarųjų pokyčių Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijoje. Šiuo metu rengiamoji peticija siekia atkreipti visuomenės ir valdžios dėmesį į tai.
„Mes, žemiau pasirašę Lietuvos kultūros bendruomenės atstovai ir nariai – menininkai, kuratoriai, rašytojai, dizaineriai, architektai, muzikantai, šokėjai, režisieriai, aktoriai, kritikai, muziejininkai, bibliotekininkai, mokslininkai, prodiuseriai, NVO ir festivalių vadovai, kultūros darbuotojai ir piliečiai – reiškiame gilų susirūpinimą dėl Vyriausybės sprendimo išmainyti Kultūros ministeriją kaip politinių derybų objektą partijai „Nemuno aušra“.
Ši populistine, antisemitine ir prorusiška retorika pasižyminti partija savo programoje kultūrai skyrė visiškai nereikšmingą dėmesį, niekada nerodė reikalingų kompetencijų valdyti šią itin reikšmingą valstybės sritį, nei jokio įsipareigojimo saugoti kultūrą ir jos autonomiją.
Kultūros ministerija nėra žetonas, kurį galima keisti kovoje dėl politinės naudos. Kultūra yra gyva tautos atmintis, jos demokratinių vertybių pagrindas ir tiltas, jungiantis jos praeitį su ateitimi, svarbi visuomenės atsparumo propagandai ir kovos su dezinformacija prielaida. Patikėti šios ministerijos valdymą politinei jėgai, kuri atvirai neigia, iškraipo ar menkina šias vertybes, yra pavojinga ne tik kultūros sektoriui, bet ir mūsų visuomenės vientisumui.
Mes smerkiame bet kokius veiksmus, kurie kultūros sritį paverčia politinių sandorių įrankiu. Mes atmetame mūsų kolektyvinio paveldo perdavimą į rankas tiems, kurie priešiški įvairovei, pliuralizmui ir Europos demokratinėms tradicijoms.- Raginame Lietuvos Respublikos Prezidentą netvirtinti „Nemuno aušros” siūlomų kandidatų. Seimo rinkimus laimėjusią Socialdemokratų partiją raginame nedelsiant pasitraukti iš šio susitarimo ir užtikrinti, kad Kultūros ministerija liktų atsakingose rankose, vadovaujama asmenų, kurių kompetencija, lyderystė kultūros lauke, strateginis požiūris į kultūros politikos formavimą ir sąžiningumas yra įrodyti.
Dar kartą patvirtinti, kad kultūros politika turi tarnauti visuomenės labui ir įtraukiai visuomenės raidai, o ne siauriems politiniams interesams.
Vykdyti skaidrias konsultacijas su kultūros organizacijomis ir pilietine visuomene dėl kultūros valdymo ir kultūros politikos ateities krypties.Mes patvirtiname, kad kultūros bendruomenė nebus tyli, kai pažeidžiami demokratiniai principai ir keliamas pavojus mūsų kultūros institucijoms. Kultūra nėra prekė. Kultūra yra laisvos ir demokratinės tautos šerdis”, – rašoma peticijoje, kurią jau pasirašė daugiau nei 24 tūkst. žmonių.
Pasirašyti šią peticiją kviečia ir Arūnas Gėlūnas.
„Sukilėliai. Kultūros menkinimui – NE! Peticijos rengimo grupė iš visos Lietuvos!
Peticija pasirašymui – komentare.
Jūs nuostabūs – AČIŪ! Tik stipri pilietinė visuomenė išlaikys Lietuvos nepavertimo orbano Vengrija egzaminą!“, – rašė jis.
Taip pat peticiją pasirašyti kviečia ir Marius Povilas Elijas Martynenko.
„Kažkaip stebint paskutinio meto kultūros lauko naujienas kyla panašus jausmas tarsi mane patį kas skirtų vadovauti akylumo ministerijai.
Šiandien su kolegomis, kūrėjais, menininkais bei kultūros darbuotojais susitikome ir aptarėme kitus žingsnius. Pirmasis jų, pasirašyti peticiją ir kreiptis į Lietuvos Respublikos prezidentą su prašymu netvirtinti dabar siūlomo kultūros ministro. Aptarėme ir kitus žingsnius, kurių imsimės, bet laiko nedaug, nes prezidentas nuotoliu susitinka su kandidatu jau šiandien vėlų vakarą. Kviečiu visus, suinteresuotus kultūra ir jos likimu pasirašyti šią peticiją ir ištraukti ją iš aušriečių rankų“, – socialiniame tinkle rašė jis.
