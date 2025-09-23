Ekspertas išdavė, ką slepia Remigijaus Žemaitaičio veidas: nustebins ne vieną

Kilęs sujudimas lėmė dar didesnį visuomenės susidomėjimą politiku, internautai ėmė analizuoti jo veiksmus, o ne vienas susimąstė: koks žmogus R. Žemaitaitis yra iš tiesų?
Vienas iš būdų atsakyti į šį klausimą – veidoskaita. Tai – pseudomokslas, padedantis pagal tam tikrus žmogaus veido bruožus nustatyti jo charakterio savybes.
Tad kokias paslaptis slepia „Nemuno aušros“ lyderio veidas? Apie tai naujienų portalui tv3.lt sutiko papasakoti veidoskaitos specialistas, knygų autorius, lektorius Armandas Kažerskas.
Daugiausia iššūkių – su pačiu savimi
Pokalbį A. Kažerskas pradėjo įvardindamas R. Žemaitaitį kaip „įdomų personažą“. Pasak jo, šiame žmoguje slypi ne viena asmenybė.
Veidoskaitos specialistas tikino, kad šis įvairialypiškumas daugiausiai problemų kelia ne kitiems, o pačiam politikui.
„Pagrindinis iššūkis, kas vėliau atsispindi jo veikloje, karjeroje ir gyvenime, yra tame, kad jis emociškai impulsyvus žmogus, kuriam dažnai „užplaukia“ taip, kad užtemdo blaivų protą ir perspektyvias strategijas.
Kitaip sakant, jo impulsyvumas pačiam kiša koją kuriant ilgalaikę strategiją“, – apie pagrindinius kylančius iššūkius kalbėjo pašnekovas.
Jis taip pat pokalbio metu išryškino problemines R. Žemaitaičio sveikatos vietas. Anot jo, emocinė būklė neretai gali vėliau kelti problemų sureguliuojant fizinę sveikatą.
„Jo emocinis impulsyvumas atsispindi žmogų kankinančiose nuotaikų kaitose, o jis tai, greičiausiai, bando nuslopinti maistu. Visgi, toks pasirinkimas nėra geras, nes jo silpnosios vietos yra virškinimas, kepenys, oda“, – įspėjo A. Kažerskas.
Pasak veidoskaitos specialisto, taip pat R. Žemaitaičio veide galima įžvelgti nusivylimą savo paties gyvenimu. Jis pasireiškia per kritiką aplinkai.
Geriausia karjeros kryptis – kultūra
Veidoskaitos specialistas pastebėjo ir tai, kad R. Žemaitaitis yra geros širdies žmogus. Vis tik dėl dažno nepastovumo šią savybę jam išnaudoti sekasi sunku.
Dėl to pašnekovas prabilo apie tai, kokia karjeros kryptis būtų pati tinkamiausia politikui. Anot jo, jeigu būtų galima atsukti laiką atgal, tuomet R. Žemaitaičiui būtų rekomendavęs sukti kultūrinės veiklos keliu.
Paskutiniųjų įvykių kontekste toks atsakymas nustebina – dar vakar paskelbta, kad socialdemokratai ir „aušriečiai“ apsikeitė ministerijomis – „Nemuno aušrai“ atiteko Kultūros ministerija, o į ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Šis kandidatūros siūlymas sulaukė viešos kritikos – teigiama, kad kandidatas neturi nei reikalingos patirties, nei kompetencijų dirbti tokioje srityje.
„Iš esmės, jeigu visa tai derinant su politika – jis per daug teatrališkas, jausmingas, impulsyvus, momentais per nuoširdus, dėl to gaunasi toks įdomus miksas.
Jis turėjo daug identiteto paieškų, kur galėtų save atskleisti. Labiausiai jam tiktų kultūriniai, teatrališki užsiėmimai. Jeigu jis būtų tik pradėjęs savo karjerą, būtų galima rimtai svarstyti apie kultūrinę veiklą, galbūt netgi vaidybinę“, – pasakojo jis.
A. Kažerskas pridūrė, kad nors politikoje reikia nebijoti dėmesio, tačiau vien tik pasižymėti šia savybe neužtenka. Jis teigė, kad R. Žemaitaičiui tam tikrų politikui būdingų savybių dar trūksta.
„Žinoma, jis nori viešumos, dėmesio, nori būti ypatingas, priekyje, bet politikoje reikia daugiau santūrumo, kantrybės, kas nėra jo stiprioji pusė“, – mintis dėstė A. Kažerskas.
Karjeroje daug kraštutinumų ir bangavimų
Pasiteiravus veidoskaitos specialisto apie tai, kokių karjeros vingių gali tikėtis R. Žemaitaitis, šis atskleidė, kad bendrai visas politiko karjeros kelias buvo vingiuotas.
Anot jo, „Nemuno aušros“ lyderiui artimiausių kelių metų periodu aktualesni bus ne karjeros, o sveikatos klausimai.
„Norint įvardinti ateinantį laikotarpį, 44–45 metai gali būti intensyvesni dėl sveikatos, o ne dėl politinių ar ambicinių reikalų“, – teigė jis.
Nepaisant to, pašnekovas ramino, kad R. Žemaitaitis dar ilgą laiką bus matomas politiniame lauke. Anot veidoskaitos specialisto, galbūt tai nebus aukšti postai, reikalaujantys itin daug susikaupimo ir žinių, tačiau grupėse savo veiklą jis vykdys.
„Šis žmogus turi užsidegimo, jis dar stipriai banguos tiek, kiek leis sveikata. Viena ar kita forma mes girdėsime apie jį, tačiau ne kaip apie pagrindinius vaidmenis atliekantį veikėją, bet galbūt priklausantį kokiai nors grupei“, – paaiškino ir užbaigė pokalbį jis.
Remigijų Žemaitaitį ir Ignotą Adamavičių sieja giminystės ryšiai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kandidatas į kultūros ministrus Ignotas Adomavičius turi giminystės ryšių su „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio šeima. Tai per LRT laidą „LRT forumas“ patvirtino R. Žemaitaitis.
„Labai tolima giminaitė“, – teigė jis. „Nemuno aušros“ pirmininkas patvirtino, kad I. Adomavičiaus žmona yra jo brolienės sesuo.
I. Adomavičiaus kandidatūra į kultūros ministrus pateikta socialdemokratams ir „aušriečiams“ apsikeitus atsakomybių sritimis. Lietuvos socialdemokratų partija iš „Nemuno aušros“ perėmė Energetikos ministeriją manais pasiūlydama Kultūros ministeriją.
Dėl kandidato tinkamumo eiti pareigas spręs prezidentas Gitanas Nausėda, paskirtoji premjerė Inga Ruginienė šią kandidatūrą jau palaimino pateikdama kandidatą jam.
