  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis apie kandidatą į kultūros ministrus: jis neplanuoja šokti baleto – skirkime dalykus

2025-09-23 11:45 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 11:45

Viešojoje erdvėje kritikuojant „aušriečių“ deleguotą kandidatą į kultūros ministrus Ignotą Adomavičių, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis ragina neužkirsti kelio šiam politikui. Pasak jo, I. Adomavičius turi reikiamus įgūdžius ir supratimą, reikalingą kultūros sektoriaus kuravimui.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Dainius Labutis

Viešojoje erdvėje kritikuojant „aušriečių" deleguotą kandidatą į kultūros ministrus Ignotą Adomavičių, „Nemuno aušros" lyderis Remigijus Žemaitaitis ragina neužkirsti kelio šiam politikui. Pasak jo, I. Adomavičius turi reikiamus įgūdžius ir supratimą, reikalingą kultūros sektoriaus kuravimui.

„Patirtis yra pakankamai didelė. Kai kam galbūt atrodo maža, tačiau žmonės kažkada startuoja ir pradeda nuo to darbo. (...) Norėčiau Lietuvai palinkėti, kad į rinką, į valstybės sektorių ateitų daugiau jaunų žmonių“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Politiko teigimu, I. Adomavičius supranta, kaip veikia kultūros bendruomenė, ir turi šiai pozicijai reikalingų vadybinių gebėjimų. 

„Žmogus yra išmokęs, jis turi pradmenis, turi supratimą, kas yra kultūra, turi supratimą, kaip veikia ši bendruomenė, turi vadybinius gebėjimus. Jis nepretenduoja į dramos teatro režisierius, jis nepretenduoja į baleto teatro aktorius ir jis tikrai neplanuoja šokti baleto. Skirkime dalykus“, – kalbėjo „aušriečių“ lyderis. 

Mano, kad protestą prieš kandidatą inspiruoja konservatoriai

Tuo metu reaguodamas į planuojamą kultūros bendruomenės protestą prieš siūlomą kandidatą, R. Žemaitaitis šioje iniciatyvoje įžvelgia konservatorių įtaką. 

„Labai džiaugiuosi, man labai patinka, nes kultūros bendruomenė, kuri yra inspiruojama konservatoriaus Juozapaičio ir visų kitų – organizuoja jau septintą piketą prieš mane. Jeigu prisiminsite, nuo pernai metų lapkričio mėnesio, jie ir eiles rašydavo“, – dėstė politikas. 

Kaip skelbta anksčiau. „Nemuno aušros“ kandidatu į kultūros ministrus pasipiktinusi kultūrininkų bendruomenė antradienį kviečia į susitikimą, kurio metu bus ruošiamasi protestui. Renginio metu ketinama pristatyti kultūros darbuotojų rengiamos peticijos juodraštį bei apsvarstyti planuojamo protesto veiksmų planą.

Akciją rengia Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Agnė Jokšė, Lietuvos džiazo federacijos pirmininkė Dorotėja Būdaitė, trumpametražių filmų kūrėjų asociacijos „Lithuanian Shorts Agency“ direktorė Rimantė Daugėlaitė ir Lietuvos šokio informacijos centro vadovė Gintarė Masteikaitė.

Socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

