TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Žemaitaitis teigia, kad „Nemuno aušra“ toliau sieks „Ignitis grupės“ pokyčių: klausimas neuždarytas

2025-09-23 16:09 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 16:09

„Aušriečiai" toliau sieks, kad privatiems investuotojams priklausantiems „Ignitis grupės" akcijos būtų išpirktos valstybės arba ši valstybinės energetikos grupė būtų kitaip restruktūrizuota, teigia partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis. Anot jo, tai, kad „Nemuno aušra" nedeleguos energetikos ministro, niekaip nekeičia jos rinkiminėje programoje iškeltų tikslų.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Andrius Ufartas

Aušriečiai“ toliau sieks, kad privatiems investuotojams priklausantiems „Ignitis grupės“ akcijos būtų išpirktos valstybės arba ši valstybinės energetikos grupė būtų kitaip restruktūrizuota, teigia partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis. Anot jo, tai, kad „Nemuno aušra“ nedeleguos energetikos ministro, niekaip nekeičia jos rinkiminėje programoje iškeltų tikslų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pozicija (dėl „Ignitis grupės“ – ELTA) lieka tokia pati“, – Eltai sakė R. Žemaitaitis.

„Jei nepavyks šiais metais, bandysime kitais metais. Tikrai nemanau, (kad šis klausimas uždarytas – ELTA)“, – tikino „Nemuno aušros“ lyderis.

Pasak jo, Energetikos ministerija, į kurios vadovo postą siūlomas iki šiol šias pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas, nėra tokia svarbi diskutuojant apie „Ignitis grupę“. Parlamentaras priminė, kad valstybei priklausančius 74,99 proc. įmonės akcijų valdo ne kas kitas, o Finansų ministerija.

„Reikės Vyriausybės, premjerės ir finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, kad parengtumėme įstatymo projektą“, – sakė R. Žemaitaitis.

„Finansų ministras žino mūsų frakcijos poziciją, kad norime ir siūlytume sugalvoti mechanizmą, kaip pati įmonė iš savo gaunamo pelno galėtų išsipirkti akcijas“, – tikino „aušrietis“.

Tiesa, R. Žemaitaitis pridūrė, kad „Ignitis grupės“ delistingavimas yra tik vienas iš siūlomų variantų. Partija taip pat siūlytų penkeriems metams stabdyti dividendų mokėjimą, atskirti įmonės veiklą į reguliuojamą ir nereguliuojamą arba pertvarkyti įmonės valdybą, kad didesnė dalis jos narių būtų Vyriausybės paskirti.

ELTA primena, kad daugiau nei 25 proc. grupės akcijų valdo instituciniai investuotojai (15,06 proc.), iš kurių daugiausia Baltijos šalyse, ir mažmeniniai investuotojai (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje, tačiau grupę valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai.

„Ignitis grupei“ priklauso elektros tinklų priežiūra užsiimantis „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), taip pat – visuomeninis dujų ir elektros tiekėjas „Ignitis“.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį, tuo metu Sauliaus Skvernelio Vyriausybė baigė savo kadenciją.

„Ignitis“
Elektra (tv3.lt koliažas)
„Ignitis“
Kristupas Vaitiekūnas (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
