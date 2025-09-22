Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Ignitis“ grupės saulės parkas Latvijoje pradėjo veiklą

2025-09-22 09:28 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 09:28

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupės“  žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ Latvijoje pradėjo 72,5 megavatų (MW) galios antrojo Stelpės saulės parko komercinę veiklą.

Saulės parkas (nuotr. Organizatorių)

Valstybės valdomos energetikos grupės „Ignitis grupės“  žaliosios energetikos bendrovė „Ignitis renewables“ Latvijoje pradėjo 72,5 megavatų (MW) galios antrojo Stelpės saulės parko komercinę veiklą.

REKLAMA
0

Pasak bendrovės, elektrinė įrengta Bauskės savivaldybėje esančiame 85 hektarų plote ir yra sudaryta iš 121 tūkstančio saulės modulių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Investicijos į šį projektą, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, turėtų siekti iki 54 mln. eurų.

Antrasis Stelpės saulės parkas yra vienas iš dviejų Stelpės saulės elektrinių projekto etapų, kiekvieno galia – 72,5 MW, o bendra instaliuota galia – 145 MW.

Skelbiama, kad parke pagaminta elektros energija patenkins apie 70 tūkst. namų ūkių poreikius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų