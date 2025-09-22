„Ignitis“ grupės saulės parkas Latvijoje pradėjo veiklą

Pasak bendrovės, elektrinė įrengta Bauskės savivaldybėje esančiame 85 hektarų plote ir yra sudaryta iš 121 tūkstančio saulės modulių.
Investicijos į šį projektą, įskaitant įsigijimo kainą ir statybų išlaidas, turėtų siekti iki 54 mln. eurų.
Antrasis Stelpės saulės parkas yra vienas iš dviejų Stelpės saulės elektrinių projekto etapų, kiekvieno galia – 72,5 MW, o bendra instaliuota galia – 145 MW.
Skelbiama, kad parke pagaminta elektros energija patenkins apie 70 tūkst. namų ūkių poreikius.
