TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ignotas Adomavičius atsiprašė: „Kartais įsijauti pats“

2025-09-29 10:22 / šaltinis: BNS
2025-09-29 10:22

 Kultūros bendruomenės kritikos sulaukės kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako negalvojantis apie atsistatydinimą ir planuoja susitikimus su kultūrininkais.

Ignotas Adomavičius (nuotr. Roberto Riabovo)

 Kultūros bendruomenės kritikos sulaukės kultūros ministras Ignotas Adomavičius sako negalvojantis apie atsistatydinimą ir planuoja susitikimus su kultūrininkais.

3

„Aš tik pradėjau dirbti, pirmos dienos, tai aš nematau tam prasmės“, – pirmadienį žurnalistams sakė kultūros ministras, paklaustas, ar matydamas kultūros bendruomenės nepasitenkinimą nesvarsto trauktis iš pareigų.

„Puikiai galiu sujungti bendruomenę, išgirsti Kultūros ministerijos darbą kaip administratorius ir tikrai galiu administruoti puikiai Kultūros ministeriją, kuri veda pagrindinę kultūros politiką“, – pažymėjo I. Adomavičius.

Jis nurodė, kad ne visa bendruomenė protestuoja dėl ministro paskyrimo.

„Taip, suprantu juos (protestuojančiuosius – BNS). Ne visa bendruomenė turi tiek daug priėjimo prie didžiosios žiniasklaidos arba viešųjų priemonių, tai supraskime tą žinutę, kad kiekviena banga kelia kitą bangą ir kartais įsijauti pats“, – sakė ministras.

Jis pridūrė, kad „visa ši savaitė yra užimta, derinami susitikimai“.

Kaip rašė BNS, darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

Jo paskyrimą ministru praėjusią savaitę lydėjo kultūros bendruomenės kritika ir protestai, šiuos žadama tęsti įspėjamuoju streiku. Kultūrininkai I. Adomavičių vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. 

Pats ministras atsiprašė už savo pastarojo metu viešus pasisakymus ir teigė dirbsiantis su kultūros bendruomene siekdamas rasti sąlyčio taškus.

Savo ruožtu, prezidentas Gitanas Nausėda ragino kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą. Šalies vadovas anksčiau sakė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei savo poziciją pakeitė.

Į viršų