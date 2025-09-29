Kalendorius
Festivalyje Rumunijoje akibrokštas: salė skandavo „Gėda Nausėda“

2025-09-29 14:44 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-29 14:44

Tarptautiniame Transilvanijos festivalyje Kluž Napokoje nuskambėjo kritika Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, kur teatro scenoje susirinkusieji skandavo šūkį „Gėda Nausėda“. Tuo savo feisbuko paskyroje pasidalino festivalyje dalyvaujantis Oskaro Koršunovo teatras.

Gitanas Nausįda ir Kultūros ministerija (tv3.lt koliažas)

Tarptautiniame Transilvanijos festivalyje Kluž Napokoje nuskambėjo kritika Lietuvos prezidentui Gitanui Nausėdai, kur teatro scenoje susirinkusieji skandavo šūkį „Gėda Nausėda“. Tuo savo feisbuko paskyroje pasidalino festivalyje dalyvaujantis Oskaro Koršunovo teatras.

„Žinutė iš tarptautinio Transilvanijos festivalio Kluž Napokoje, Rumunijoje“, – rašoma Oskaro Koršunovo teatro feisbuko paskyroje. 

Pasidalintame vaizdo įraše matyti, kaip ant scenos esantis aktorius teigia norintis „pasiųsti žinutę prezidentui“ ir paprašęs salės pagalbos išmoko juos šūkio „Gėda Nausėda“.

Šį šūkį už kelių akimirkų pradeda skanduoti visa teatro salė. 

Protestai dėl paskirto kultūros ministro

Primename, kad Lietuvos kultūros bendruomenė pradėjo protestus dėl naujai išrinkto kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus, kuris sulaukė kritikos dėl jo turimų kompetencijų vadovauti kultūros ministerijai. 

Kaip praneša ELTA, praėjusį ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu.

Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Be to, kultūros bendruomenė praėjusios savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.

Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“. 

Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaujantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų. 

Tikrai gėda
Tikrai gėda
2025-09-29 15:14
Tik gėda ne tiek Nausėdai, kiek tiems už valdiškus pinigus gastroliuojantiems politikuojantiems menininkams
Atsakyti
nu
nu
2025-09-29 14:48
kultūščikai per riebiai šeriami iš Lt biudžeto,tegu užsidirba lėšų savo pragyvenimui ir galės šūkauti,kiek turės sveikatos...
Atsakyti
CVB
CVB
2025-09-29 14:50
Nereikėtų nešti šiukšlių iš namų. Pakeis tą ministrą, nereikėtų taip garintis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
