Šakalienė: nuo šiol KAM visais atvejais kreipsis į Viešųjų pirkimų tarnybą

„Sutartys (…), kurios yra reikalingos mūsų gynybai, bus pasirašytos artimiausiomis savaitėmis. Žinoma, tam tikras proceso sulėtinimas bus, nes mes kreipsimės į Viešųjų pirkimų tarnybą“, – pirmadienį po Valstybės gynimo tarybos posėdžio teigė D. Šakalienė.
„Dabar visais atvejais kreipsimės, kad gautumėme visus leidimus, tam, kad galėtumėme vykdyti pirkimus tokiu padidintos kontrolės būdu, kad tai nestabdytų paskui tam tikrų procesų“, – pridūrė ji.
Praėjusią savaitę portalo „Delfi“ atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, jog iškart po kelio į Rūdninkų poligoną įrengimo buvo pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš kelią tvarkiusios bendrovės „Fegda“ nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu remontuojamas, o įmonė toliau yra samdoma atlikti infrastruktūros darbus kariniuose objektuose.
„Tikrai matome, kad, iš vienos pusės, norime kuo didesnės skubos, iš kitos pusės, norime kuo didesnės kontrolės. Tai iškart perspėjame, kad tai keletą savaičių gali sulėtinti sutarčių pasirašymą, bet tikrai imsimės šių priemonių“, – tikino krašto apsaugos ministrė.
Kaip skelbė portalas „Delfi“, krašto apsaugos ministrė D. Šakalienė teigė susitikusi su „Fegdos“ atstovais ir tikino, kad rangovai, dėl kurių nekokybiško darbo atsirado defektai, nebus toleruojami ir bus įtraukti į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
ELTA primena, kad pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda šaukė Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį.
VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.
