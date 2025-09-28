Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šakalienė sako, jog neketinama trumpinti privalomosios karinės tarnybos trukmės

2025-09-28 14:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-28 14:15

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, jog šiuo metu nėra jokių planų trumpinti privalomosios karo tarnybos trukmę. 

Dovilė Šakalienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, jog šiuo metu nėra jokių planų trumpinti privalomosios karo tarnybos trukmę. 

„Pirmą kartą girdžiu tokią idėją. Ne (netrumpinsime – ELTA)“, – ketvirtadienį vykusiame Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos posėdyje teigė ministrė, paklausta, ar svarstoma trumpinti tarnybos trukmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu mes kalbame apie sistemą, kuri dabar yra sudėliota – tai ji ir bus“, – pridūrė ji.

ELTA primena, kad šiais metais į privalomąją karo tarnybą planuota pašaukti per 3,9 tūkst. jaunuolių. Kasmet šis skaičius palaipsniui augs ir nuo 2027 m. tarnauti bus kviečiama daugiau kaip 6 tūkst. prievolininkų – ribiniai skaičiai sieks nuo 4240 iki 7040 vaikinų.

Pernai Seimas pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) parengtai privalomosios pradinės karo tarnybos reformai. Vienas esminių pokyčių – tarnybos laiko sutrumpinimas: nors prievolininkai šaukiami tarnauti 9 mėnesius, atsižvelgus į Lietuvos kariuomenės poreikius, tarnybos laikotarpis gali būti trumpinamas iki pusmečio ar, tam tikrais atvejais, iki 3 mėnesių.

