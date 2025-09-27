Kalendorius
Šakalienė: nedirbsiu Kultūros komitete, įvyko klaida

2025-09-27 08:57
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 08:57

Ketvirtadienį pasirodžius informacijai, kad iki šiol Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirbusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pereis į Kultūros komitetą, pati politikė teigia, jog įvyko klaida. D. Šakalienė sako darbą pradėsianti Teisės ir teisėtvarkos komitete. 

Dovilė Šakalienė. ELTA / Dainius Labutis

Ketvirtadienį pasirodžius informacijai, kad iki šiol Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) dirbusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė pereis į Kultūros komitetą, pati politikė teigia, jog įvyko klaida. D. Šakalienė sako darbą pradėsianti Teisės ir teisėtvarkos komitete. 

2

„Neplanavau ir neplanuoju darbuotis Kultūros komitete. Seimo pirmininkas ir frakcijos seniūnė atsiprašė, kad sekretoriate įvyko klaida ir artimiausiame posėdyje ji bus ištaisyta“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje šeštadienio rytą rašė politikė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dirbsiu Teisės ir teisėtvarkos komitete, atsižvelgdama į neretai kylančius iššūkius, kai NSGK komitetui vykdant parlamentinę kontrolę tenka atstovauti KAM“, – akcentavo ji.

ELTA primena, kad parlamentarų ketvirtadienį priimtame nutarime buvo numatyti dideli personaliniai pokyčiai NSGK ir Ekonomikos komitetuose. 

Skelbta, jog NSGK palieka D. Šakalienė, kuri neva toliau darbuosis parlamentiniame Kultūros komitete. Tuo metu šiame komitete dirbęs buvęs kultūros ministras socialdemokratas Šarūnas Birutis, kaip skelbta, tapo NSGK nariu. 

Su protu tau klaida
Su protu tau klaida
2025-09-27 09:12
ne planai gint Lietuvą,o kažkokie marazmai.Pirks ji ruskių draugelių lėktuvus tam,kad AIG maloniau būtų po užsienius paskraidyt.Baisu,bjauru ir žmonės tamsta nepasitiki.Šalin iš valdžios kartu su dešriniu
Atsakyti
didziausia klaida
didziausia klaida
2025-09-27 09:49
tai darbas ministre
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
