Šakalienė: nedirbsiu Kultūros komitete, įvyko klaida

„Neplanavau ir neplanuoju darbuotis Kultūros komitete. Seimo pirmininkas ir frakcijos seniūnė atsiprašė, kad sekretoriate įvyko klaida ir artimiausiame posėdyje ji bus ištaisyta“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje šeštadienio rytą rašė politikė.
„Dirbsiu Teisės ir teisėtvarkos komitete, atsižvelgdama į neretai kylančius iššūkius, kai NSGK komitetui vykdant parlamentinę kontrolę tenka atstovauti KAM“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad parlamentarų ketvirtadienį priimtame nutarime buvo numatyti dideli personaliniai pokyčiai NSGK ir Ekonomikos komitetuose.
Skelbta, jog NSGK palieka D. Šakalienė, kuri neva toliau darbuosis parlamentiniame Kultūros komitete. Tuo metu šiame komitete dirbęs buvęs kultūros ministras socialdemokratas Šarūnas Birutis, kaip skelbta, tapo NSGK nariu.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!