Krašto apsaugos ministrė tikisi per artimiausias savaites rasti sutarimą dėl naujo poligono vietos

„Iš kariuomenės vertinimas yra pilnai pateiktas. Tai tikimės, kad šią savaitę turėsime tam tikrus politinius procesus, kurie leistų mums judėti toliau. Savo ruožtu namų darbus esame pilnai pasidarę, paruoštukai yra įstatyminių iniciatyvų, kurios bus reikalingos pateikti Seime“, – žurnalistams pirmadienį po Valstybės gynimo tarybos posėdžio sakė ministrė.
Anot jos, dar reikia priimti politinius sprendimus aukščiausiame politiniame lygyje „kartu su savivalda“.
„Šitas principas taip pat yra tai, kas galbūt kainuoja šiek tiek laiko, bet mes tikrai nenorime turėti situacijos, kokia buvo praeitą kartą, kai buvo daug pasipriešinimo, pykčio ir nesusikalbėjimo. Tikrai neturim tokios prabangos dabar“, – teigė D. Šakalienė.
„Aš labai norėčiau, kad tai būtų savaičių, o ne mėnesių bėgyje“, – pridūrė ji.
Vis tik ministrė pabrėžė, jog tai priklausys nuo „savivaldos pasirengimo bendradarbiauti“.
