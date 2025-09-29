Kalendorius
Lietuva > Aktualijos

Matulionis apie kariuomenės divizijos formavimo procesus: jokių vėlavimų nėra

2025-09-29 12:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 12:55

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos kariuomenės divizijos formavimas nevėluoja. Pasak jo, visi įsigijimai bei vienetų formavimas vyksta tinkamu tempu.

Deividas Matulionis. ELTA / Dainius Labutis

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos kariuomenės divizijos formavimas nevėluoja. Pasak jo, visi įsigijimai bei vienetų formavimas vyksta tinkamu tempu.

0

„Dėl divizijos įgyvendinimo jokių vėlavimų nėra, galime konstatuoti, kad visi reikalingi įsigijimai vykdomi ir karių komplektavimas taip pat vyksta“, – pirmadienį po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio teigė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ELTA primena, kad 2023 m. gegužę VGT pritarė KAM siūlymui Lietuvoje formuoti divizijos dydžio karinį vienetą. Diviziją, kurios pagrindą sudarytų Lietuvos „Geležinio Vilko“, „Žemaitijos“ ir „Aukštaitijos“ brigados, planuota suformuoti iki 2030 m.

Dėl šios priežasties sausio mėnesį VGT sutarė 2026–2030 metų laikotarpiu šalies gynybai skirti 5–6 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) kasmet. Šalies vadovo Gitano Nausėdos teigimu, per minėtą ketverių metų laikotarpį turėtų būti išlaikytas 5,5 proc. BVP finansavimo lygis.

