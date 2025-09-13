Įvertino, kokią įtaką Lietuvai turės JAV karinės paramos mažinimas: „Kalba eina apie 60-70 milijonų JAV dolerių“

Apie tai, kiek saugumo garantijų iš tikro išgirdo Lietuva iš Lenkijos prezidento lūpų, TV3 Žinių „Dienos komentare“ diskutavo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis ir žurnalistė Jolanta Svirnelytė.
Ar susitikimo metu su Lenkijos prezidentu buvo kalbų apie dvišalę, bendrą gynybą?
Tai iš tiesų yra gera žinia mums visiems. Nes gal pastebėjote, prieš kelias dienas buvo ir prezidento K. Nawrockio susitikimas su trijų Baltijos valstybių ir Danijos premjere, trijų Baltijos valstybių prezidentais. Irgi apie tai buvo kalbama, kad kalbėtų ir mūsų vardu. Ir iš tiesų prezidentas K. Nawrockis kalbėjo apie tai, kad amerikiečių pajėgos svarbios ne tik Lenkijoje, bet ir visoje vidurio Rytų Europoje. Todėl aš manau, kad tai geras ženklas ateičiai mums.
O apie kažkokį didesnį bendradarbiavimą daugiau ar kalbėta?
Tai dėl Suvalkų koridoriaus gynybos vyksta diskusijos, vyksta pratybos, bet tai daroma NATO kontekste. Na, kažkokio tai specifinio dvišalio karinio bendradarbiavimo išskyrus pratybos mes neturime. Keičiamės informaciją apie grėsmes, kas yra labai svarbu, nes Lenkija ir Lietuva turi patirtį žvalgyboje, ypač iškalbant apie mūsų rytinius kaimynus.
Žinia, kad JAV stabdo karinę paramą Baltijos šalims, turinčioms sieną su Rusija, buvo Lietuvai netikėta. Tačiau mes girdim, kad mūsų Krašto apsaugos ministerija, o galbūt ir ministrė, apie tą galėjo žinot anksčiau, nes tiesiogiai bendradarbiauja su Pentagonu. Tai kada sužinojo prezidentūra?
Mes žinojom prieš kažkiek tai laiko, tikrai neseniai sužinojom. Bet norėčiau pabrėžti, kad ši programa ir jos stabdymas iš esmės atitinka prezidento D. Trumpo liniją mažinti visas paramos programas finansine prasme. Ir kita vertus tai programa, kuri yra jau prieš turbūt gal 20 metų sukurta, ir dabar jos lyginamasis svoris, lyginant prieš 10 metų, koks jis buvo, yra kur kas mažesnis. Tai sudaro šiai dienai apie 1,5 proc. mūsų gynybos biudžeto. Na ir taip, mes iš tikrųjų manome, kad programa turėtų tęstis, jeigu tokia galimybė būtų, ir vyksta kol kas diskusija tarp Pentagono ir Kongreso, ir galutinio formalaus sprendimo dar nėra.
Kiek tas finansavimas iš tiesų mums reikšmingas ir ko mes neteksim, kaip realiai mes tai pajusim?
Tai kalba eina apie 60-70 milijonų JAV dolerių per metus. Na, jeigu palyginsime su mūsų dabartiniu gynybos biudžetu, kuris yra 4 milijardai, arba kitais metais bus beveik 5 milijardai, tai suma nėra didelė, tikrai yra tokia, kur mums didelės žalos nepadarys, jeigu jos neteksim. Aišku, tai yra ir tam tikras politinis žingsnis ir tam tikra informacija, kurią galbūt V. Putinas vertins savaip. Bet aš manau, kad Amerikos karių buvimas yra esmė. Ir po Lenkijos su Rumunija, Lietuvoje Amerikos karių yra daugiausia.
Ar turite kažkokių žinių dėl karių, kada jų galbūt neliks?
Aš galiu tik pasakyti labai konkrečiai, kad spalio mėnesį atvyksta nauja Amerikos karių rotacija. Tai diskusija su Amerika vyksta ir mes darome viską, turiu omenyje visas institucijas, visų pirma Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė, kad jie liktų ir tai yra esminis mūsų papildomas, saugumo ir atgrasymo garantas, dėl kurio mes dėsim visas pastangas.
