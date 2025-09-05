Įvertino JAV sprendimą nutraukti saugumo paramą: „Baltijos regionas galėjo būti derybų objektu“

TV3 Žinių „Dienos komentare“ su apžvalgininku Vytautu Bruveriu svarstome, ar šios žinios yra tikros, ar klaidingos.
Jungtinių Valstijų žiniasklaida skelbia, kad Amerika nusprendė nutraukti karinę ir finansinę pagalbą šalims, besiribojančioms su Rusija. Kaip vertinate šią žinią?
Jau regime pirmuosius, nors ir atsargius, patvirtinimus iš mūsų oficialių institucijų. Žinia, be abejo, skaudi ir gąsdinanti. Ji tik patvirtina prognozes, kad Jungtinės Amerikos Valstijos gali vienokia ar kitokia apimtimi trauktis iš mūsų regiono – iš rytinio NATO flango, jei ne iš visos Europos.
Per pastaruosius 11 metų Amerika, regis, pavargo, matydama, kad Europa, nepaisant akivaizdžios Rusijos grėsmės, taip ir nesugebėjo sustiprinti savo rytinio flango. Tad JAV nusprendė: pirmyn, tvarkykitės patys – mūsų čia nebebus. Ar tai logiška?
Galbūt. Ar tai teisinga? Vadovėliškai – taip. Tą kartoja tiek Donaldas Trumpas, tiek jo aplinka, tiek jo šalininkai JAV ir kai kuriose Europos dalyse. Tačiau aš nuoširdžiai abejoju, ar šis argumentas nuoširdus. Ar tikrai čia neslypi ideologinis fundamentalizmas, paremtas izoliacionistine JAV laikysena – principu „velniop tą Europą, mums ji nerūpi“? O gal dar blogiau – tai sąmoningas, ciniškas, užkulisinis susitarimas su pačia Rusija?
Gal viskas priklauso nuo simpatijų?
Pavojingiausia, kad tai gali būti ne tik ideologijos, bet ir slaptų geopolitinių susitarimų apraiška. Jei tokie susitarimai tikrai vyksta – ar vyksta jau dabar – svarbiausias klausimas tampa, ar Baltijos šalys ir jų saugumas nėra tapę derybų objektu?
Palikti pilkąją zoną ten, kur esame mes, – ar tai gali būti slaptų derybų dalis?
Kol kas nematome tiesioginių ženklų, kad būtų įvykęs koks nors „baisiausias scenarijus“. Tačiau į klausimą, ar Baltijos regionas galėjo būti derybų objektas – ypač tokių, kurios galbūt įvyko prieš pusmetį ar kiek anksčiau – atsakyčiau: taip, galėjo.
JAV neseniai priėmė Lenkijos vadovą Karolį Nawrockį ir, regis, pažadėjo ne mažinti, o didinti JAV karių buvimą Lenkijoje. Ar tai reiškia, kad stiprėjant Lenkijai, stiprėsime ir mes?
Aš neišgirdau aiškaus pažado didinti JAV karių skaičių Lenkijoje. Trumpas tiesiog numetė tokią frazę sau būdingu, deklaratyviu stiliumi. Dabartinė Vašingtono administracija, atrodo, daugiau dėmesio skiria ne pačiai Lenkijai, o buvusiems valdančiųjų atstovams, kurie šiuo metu yra opozicijoje. Tarp jų ir JAV užsimezgęs strateginis ryšys, kuris atitinka jų interesus Europoje.
O jeigu amerikiečių karių Lenkijoje daugės – mums tai gerai ar blogai?
Tai labiau gerai, nei blogai. Bet tai vis tiek neatsako į esminį klausimą: ar Lenkija šiuo atveju gali tapti kariniu lyderiu ir pagrindiniu saugumo garantu visam regionui. Vien Trumpo flirtas su Nawrockiu to negarantuoja.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Kaip paskelbė JAV žiniasklaida, JAV planuoja nutraukti ilgalaikę karinę pagalbą su Rusija besiribojančioms Europos šalims, įskaitant finansavimą programai, pagal kurią pinigus gaudavo ir Baltijos šalys.
Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, kasmet vidutiniškai per metus Lietuva sulaukdavo apie 60 mln. eurų JAV karinės paramos.
Lietuva žino apie Vašingtono planus mažinti karinę paramą Baltijos šalims, tačiau svarbiausia išlaikyti JAV karius Lietuvoje, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
„Mes apie tai žinojome (apie planus mažinti paramą – BNS), bet tai yra klausimas JAV vidaus politikoje, tai yra diskusija tarp Pentagono ir Kongreso dėl tos programos veikimo“, – penktadienį Prezidentūroje žurnalistams sakė patarėjas.
Anot jo, Lietuva labai norėtų, kad JAV programa „Baltijos šalių saugumo iniciatyva“ būtų tęsiama, nes ji naudinga Lietuvos, Latvijos, Estijos krašto apsaugos vystymui.
