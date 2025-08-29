Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: Nawrockis į Vilnių atvyks rugsėjo 8 d.

2025-08-29 10:30 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 10:30

Prezidentas Gitanas Nausėda praneša, kad rugsėjo 8 d. į Vilnių atvyksta Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis.

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

0

„Netrukus – rugsėjo 8 d. – galėsime pasveikinti jį Vilniuje, nes prezidentas Nawrockis antruoju savo užsienio vizitu po JAV aplankys Vilnių“, – po susitikimo su Lenkijos vadovu Varšuvoje teigė G. Nausėda.

ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 d. antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

Praėjusią savaitę G. Nausėdos vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė jau buvo užsiminusi, kad artimiausiu metu planuojamas K. Nawrockio vizitas į Lietuvą. 

