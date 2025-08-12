Dentinho įvertino futsal rinktinės patirtį Lenkijoje: „Dabar svarbiausia surasti geriausią komandą“

Pirmąjį susitikimą lietuviai pralaimėjo 0:2, antrąjį – 5:7. Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dentinho po mačų džiaugėsi galimybe pasitikrinti jėgas prieš aukšto lygio komandą. Jo teigimu, iš keturių kėlinių prastai atrodė tik viename.
„Galime pasidžiaugti turėta galimybe. Sužaidėme dvejas geras rungtynes prieš labai stiprią komandą. Iš keturių kėlinių prastai atrodėme tik viename – pirmajame antrojo mačo kėlinyje, tačiau net ir po nesėkmingos atkarpos futbolininkai sugebėjo atsitiesti bei pademonstravo solidų žaidimą“, – teigė Dentinho.
Prieš išvyką į Lenkiją lietuviai lankėsi Dubajuje, kur dusyk nugalėjo Jungtinių Arabų Emiratų rinktinę. Vertindamas rungtynių rezultatus, strategas pabrėžė, kad šiame pasirengimo etape svarbiausia yra optimalios sudėties paieškos.
„Žinoma, norime laimėti kiekvienas rungtynes, tačiau dabar svarbiausia surasti geriausią komandą. Tam turime išbandyti skirtingas formacijas. Dabar turime pakentėti, kad vėliau galėtume džiaugtis“, – sakė treneris.
– Kaip į komandos žaidimą įsiliejo po pertraukos sugrįžęs Edgaras Baranauskas?
– Bara – tokio tipo žaidėjas, kokio kiekvienai komandai reikia. Jis mane labai nustebino, ypač turint omenyje, kiek laiko nebuvo žaidęs. Tikiu, kad pradėjus sezoną ir jam reguliariai treniruojantis, jis mums labai padės.
– Kokie žaidimo aspektai šiuo metu labiausiai kelia nerimą prieš Europos čempionatą?
– Reikia tobulinti visas detales, kurios lemia galutinį rezultatą – tiek puolimo ir gynybos standartines situacijas, tiek sportininkų emocinę būklę, tiek žaidimą penki prieš keturis. Padarysime viską, kad pasiektume aukščiausią savo lygį.
– Kokie artimiausi rinktinės planai iki sausio mėnesio turnyro?
– Taip, rugsėjį turėsime dvejas rungtynes Lietuvoje prieš Ukrainą. Tai bus didelis iššūkis patikrinti savo lygį. Ukraina šiuo metu yra viena stipriausių komandų pasaulyje, todėl labai laukiu galimybės dar kartą išbandyti savo žaidimą prieš juos.
– Kokią žinutę norite perduoti žaidėjams po šio savaitgalio?
– Dabar svarbu susikoncentruoti į sezono pradžią savo klubuose, atsiduoti darbui ir tikėti procesu. Labai didžiuojuosi tuo, ką jie daro, ir tikiu, kad artimiausiu metu pasieksime gerų rezultatų.
