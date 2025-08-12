Stanionio varžovas Jabulani Makhense – okupantų šalyje 2023 m. kovojęs afrikietis

E. Stanionio varžovo paieškos užtruko – nors apie lietuvio kovą buvo pranešta birželio 5-ą, o pats kovotojas užsiminė, kad varžovą surasti gali užtrukti maždaug 40 dienų, tačiau apie J. Makhense buvo pranešta tik rugpjūčio 12–ą dieną – praėjus 68 dienoms.
J. Makhense visą savo karjerą kovojo Afrikoje ir tik 2023 m. rugsėjo 23-ią pasirodė okupantų šalyje. Tą katą J. Makhense po dvylikos raundų kovos vieningu teisėjų sprendimu 110-118, 112-117, 111-117 pralaimėjo rusui Vitalijui Petryakovui (17-0, 11 nokautų).
Po šios kovos J. Makhense turėjo pagal „IBA Pro Boxing“ programą vykusią kovą Kazachstane, kur 2023 m. rugsėjį vieningu teisėjų sprendimu 52-60, 54-60, 54-60 pralaimėjo vietiniam kovotojui Daniyarui Jeleussinovui (1-0).
Galiausiai 2025 m. J. Makhense sugrįžo į Afriką ir po pusantrų metų pertraukos šių metų gegužę teisėjų sprendimu įveikė 47-erių metų Angolos kovotoją Maialą Antonio (11-6, 7 nokautai). Į ringą jis žengė vos po kiek mažiau nei dviejų mėnesių ir techniniu nokautu pirmajame raunde įveikė 38-erių metų Malavio kovotoją Charlesą Misanjo (31-26-1, 18 nokautų).
Tai reiškia, kad J. Makhense kova su E. Stanioniu bus trečioji vos per kiek mažiau nei penkių mėnesių laikotarpį.
Dar prieš kovą su M. Antonio, J. Makhense kalbėjo, jog norėtų artimiausioje ateityje kovoti dėl Pietų Afrikos čempiono titulo.
„Visada turėjau vieną svajonę – tapti pasaulio čempionu. Planai ne visada pildosi taip, kaip nori, bet tikslas tas pats. Po šios kovos tikiuosi kovoti dėl Pietų Afrikos čempiono titulo“, – sakė kovotojas.
Vienas iš aukštesnio lygio J. Makhense varžovų – 34-erių metų Tulani Mbenge (22-2, 16 nokautų), kuriam 2021 m. birželį pralaimėjo techniniu nokautu trečiajame raunde.
Senokai neatnaujintame WBA Afrikos pusvidutinio svorio kategorijos reitinge J. Makhense 2024 m. gegužę užėmė penktą vietą, o į kitų organizacijų reitingų penkioliktukus nepatenka.
Portalo „boxrec“ reitinge J. Makhense tarp pusvidutinio svorio kategorijos kovotojų rikiuojasi 66-as, tuo tarpu E. Stanionis – 25-as.
E. Stanionis WBA ir „The Ring“ pusvidutinio svorio kategorijos reitinguose užima 2-ąsias vietas.
