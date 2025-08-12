Lietuvos jaunių merginų rankinio rinktinė išsaugojo vietą Europos čempionato elito divizione

Ernestos Žilienės treniruojamos Lietuvos rankininkės Europos čempionate per aštuonerias rungtynes iškovojo dvi pergales.
E grupėje rungtyniavusios lietuvės čempionatą pradėjo pralaimėjimu 25:36 turnyro šeimininkėms juodkalnietėms. Vėliau sekė pralaimėjimai 20:34 čekėms ir 23:39 prancūzėms.
Antrą etapą L grupėje Lietuvos rinktinė pradėjo pergale 29:28 prieš rumunes, o antrose rungtynėse 27:41 turėjo pripažinti austrių pranašumą.
Kovas dėl 17-24 vietų tęsusios Lietuvos rankininkės 33:24 sutriuškino Šiaurės Makedonijos rinktinę. Ši pergalė garantavo vietą 20-uke ir tuo pačiu išsaugotą vietą elito divizione. Europos čempionatą Lietuvos rinktinė baigė pralaimėjimais 27:31 norvegėms ir 33:39 austrėms.
„Europos čempionate į pirmą dvyliktuką mums tikrai sunku pretenduoti, bet gerai pasiruošus ir jau turint tokio čempionato patirties, net neabejoju, jog mes sužaistume jau kitaip ir galėtume kovoti dėl aukštesnių vietų, – sakė Lietuvos rinktinės trenerė E. Žilienė. – Europos čempionate buvome pati jauniausia rinktinė. Komandoje turėjome tik penkias merginas, gimusias 2008 metais ir vieną žaidėją, kuriai pirmą čempionato dieną sukako 17 metų. Visos kitos rankininkės buvo 15-16 metų, o rezultatyviausiai rinktinės rankininkei vos 14 metų.“
Lietuvos rinktinės atakų lyderė 14-etė Altėja Ustilaitė pateko į rezultatyviausių Europos čempionato rankininkių dešimtuką. 56 įvarčius pelniusi A. Ustilaitė užėmė 6 vietą.
Antra pagal rezultatyvumą Lietuvos rinktinėje buvo 16-etė Eva Christina Žilinskas, pelniusi 44 įvarčius, trečia – 14-etė Kamilė Juozaitytė, įmetusi 24 įvarčius.
Šiais metais Europos čempionate žaidė ir Lietuvos jaunimo (iki 19 metų) rinktinė. Po dešimties metų pertraukos į elito divizioną grįžusi Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate liko paskutinėje 24-oje vietoje.
