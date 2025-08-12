Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Rankinis

Lietuvos jaunių merginų rankinio rinktinė išsaugojo vietą Europos čempionato elito divizione

2025-08-12 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 15:56

Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje vykusiame Europos jaunių (iki 17 metų) merginų rankinio čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 20 vietą. Po 16 metų pertraukos Europos čempionate dalyvavusi Lietuvos septyniolikmečių rinktinė įvykdė prieš čempionatą keltas užduotis – išsaugojo vietą elito divizione ir po dvejų metų žais Europos jaunimo (iki 19 metų) čempionate.

Altėja Ustilaitė (EHF nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Juodkalnijos sostinėje Podgoricoje vykusiame Europos jaunių (iki 17 metų) merginų rankinio čempionate Lietuvos rinktinė užėmė 20 vietą. Po 16 metų pertraukos Europos čempionate dalyvavusi Lietuvos septyniolikmečių rinktinė įvykdė prieš čempionatą keltas užduotis – išsaugojo vietą elito divizione ir po dvejų metų žais Europos jaunimo (iki 19 metų) čempionate.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ernestos Žilienės treniruojamos Lietuvos rankininkės Europos čempionate per aštuonerias rungtynes iškovojo dvi pergales.

REKLAMA
REKLAMA

E grupėje rungtyniavusios lietuvės čempionatą pradėjo pralaimėjimu 25:36 turnyro šeimininkėms juodkalnietėms. Vėliau sekė pralaimėjimai 20:34 čekėms ir 23:39 prancūzėms.

REKLAMA

Antrą etapą L grupėje Lietuvos rinktinė pradėjo pergale 29:28 prieš rumunes, o antrose rungtynėse 27:41 turėjo pripažinti austrių pranašumą.

Kovas dėl 17-24 vietų tęsusios Lietuvos rankininkės 33:24 sutriuškino Šiaurės Makedonijos rinktinę. Ši pergalė garantavo vietą 20-uke ir tuo pačiu išsaugotą vietą elito divizione. Europos čempionatą Lietuvos rinktinė baigė pralaimėjimais 27:31 norvegėms ir 33:39 austrėms.

REKLAMA
REKLAMA

„Europos čempionate į pirmą dvyliktuką mums tikrai sunku pretenduoti, bet gerai pasiruošus ir jau turint tokio čempionato patirties, net neabejoju, jog mes sužaistume jau kitaip ir galėtume kovoti dėl aukštesnių vietų, – sakė Lietuvos rinktinės trenerė E. Žilienė. – Europos čempionate buvome pati jauniausia rinktinė. Komandoje turėjome tik penkias merginas, gimusias 2008 metais ir vieną žaidėją, kuriai pirmą čempionato dieną sukako 17 metų. Visos kitos rankininkės buvo 15-16 metų, o rezultatyviausiai rinktinės rankininkei vos 14 metų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Lietuvos rinktinės atakų lyderė 14-etė Altėja Ustilaitė pateko į rezultatyviausių Europos čempionato rankininkių dešimtuką. 56 įvarčius pelniusi A. Ustilaitė užėmė 6 vietą.

Antra pagal rezultatyvumą Lietuvos rinktinėje buvo 16-etė Eva Christina Žilinskas, pelniusi 44 įvarčius, trečia – 14-etė Kamilė Juozaitytė, įmetusi 24 įvarčius.

Šiais metais Europos čempionate žaidė ir Lietuvos jaunimo (iki 19 metų) rinktinė. Po dešimties metų pertraukos į elito divizioną grįžusi Lietuvos jaunimo rinktinė Europos čempionate liko paskutinėje 24-oje vietoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų