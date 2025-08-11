Ennisas debiutuos naujoje svorio kategorijoje – bokso gerbėjai nepatenkinti pasirinktu varžovu iš Angolos

Nors J. Ennisas jau seniai yra siejamas su kova prieš Vergilą Ortizą, tačiau jo atstovai ne sykį kalbėjo apie tai, kad „Bootsui“ prieš tai reikia „apšilti“ naujoje svorio kategorijoje. J. Enniso atstovai pagalvojo, kad tam kova su U. Lima puikiai tiks.
Šiai kovai buvo suteiktas WBA „Final Eliminator“ statusas. Tai reiškia, kad nugalėtojas turėtų gauti pirmumo teisę į kovą su WBA pasaulio čempionu. Šiuo metu šios svorio kategorijos WBA (Super) diržas priklauso amerikiečiui Terence‘ui Crawfordui, o laikinojo čempiono diržą turi kubietis Yoenis Tellezas.
Bokso gerbėjus žinia apie J. Enniso ir U. Limos kovą papiktino. Akivaizdu, kad fanai tikėjosi, jog J. Ennisas kausis su garsesniu varžovu.
„Koks nevykęs pokštas...“, „Bootsas“ man patinka, bet tai, kas čia dedasi, yra absurdiška“, – tokius ir panašius komentarus rašė bokso fanai.
What a pathetic joke.— HLD (@HLD____) August 11, 2025
I like boots a lot but come on this is beyond a joke now, @EddieHearn what the fucks going in here lad— John Mcpadden (@mcpadden_j13042) August 11, 2025
U. Lima plačiajai bokso bendruomenei yra beveik nepažįstamas, nes dar niekada nesikovė JAV. WBA reitinge kovotojas iš Angolos tėra 10-as, o J. Ennisas – 2-as.
J. Ennisas šiemet nugalėjo Eimantą Stanionį ir „suvienijo“ pasaulio čempiono diržus pusvidutiniame svoryje. Visgi, vėliau amerikietis pripažino, kad jam darosi vis sunkiau mesti tiek daug svorio ir jis, paklausęs gydytojų, nusprendė persikelti į aukštesnę svorio kategoriją, kur jo potencialas turėtų dar geriau atsiskleisti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!