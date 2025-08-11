Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Ennisas debiutuos naujoje svorio kategorijoje – bokso gerbėjai nepatenkinti pasirinktu varžovu iš Angolos

2025-08-11 23:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-11 23:26

28-erių Jaronas „Bootsas“ Ennisas (34-0, 30 nokautų) spalio 11 d. Filadelfijos „Wells Fargo Center“ arenoje (JAV) debiutuos antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje ir susikaus su 32-ejų Uisma Lima (14-1, 10 nokautų) iš Angolos. Apie tai pirmadienį oficialiai paskelbė J. Ennisui atstovaujanti „Matchroom Boxing“ agentūra.

Kovos plakatas | Organizatorių nuotr.

28-erių Jaronas „Bootsas" Ennisas (34-0, 30 nokautų) spalio 11 d. Filadelfijos „Wells Fargo Center" arenoje (JAV) debiutuos antrojo pusvidutinio svorio kategorijoje ir susikaus su 32-ejų Uisma Lima (14-1, 10 nokautų) iš Angolos. Apie tai pirmadienį oficialiai paskelbė J. Ennisui atstovaujanti „Matchroom Boxing" agentūra.

0

Nors J. Ennisas jau seniai yra siejamas su kova prieš Vergilą Ortizą, tačiau jo atstovai ne sykį kalbėjo apie tai, kad „Bootsui“ prieš tai reikia „apšilti“ naujoje svorio kategorijoje. J. Enniso atstovai pagalvojo, kad tam kova su U. Lima puikiai tiks.

Šiai kovai buvo suteiktas WBA „Final Eliminator“ statusas. Tai reiškia, kad nugalėtojas turėtų gauti pirmumo teisę į kovą su WBA pasaulio čempionu. Šiuo metu šios svorio kategorijos WBA (Super) diržas priklauso amerikiečiui Terence‘ui Crawfordui, o laikinojo čempiono diržą turi kubietis Yoenis Tellezas.

Bokso gerbėjus žinia apie J. Enniso ir U. Limos kovą papiktino. Akivaizdu, kad fanai tikėjosi, jog J. Ennisas kausis su garsesniu varžovu.

„Koks nevykęs pokštas...“, „Bootsas“ man patinka, bet tai, kas čia dedasi, yra absurdiška“, – tokius ir panašius komentarus rašė bokso fanai.

U. Lima plačiajai bokso bendruomenei yra beveik nepažįstamas, nes dar niekada nesikovė JAV. WBA reitinge kovotojas iš Angolos tėra 10-as, o J. Ennisas – 2-as.

J. Ennisas šiemet nugalėjo Eimantą Stanionį ir „suvienijo“ pasaulio čempiono diržus pusvidutiniame svoryje. Visgi, vėliau amerikietis pripažino, kad jam darosi vis sunkiau mesti tiek daug svorio ir jis, paklausęs gydytojų, nusprendė persikelti į aukštesnę svorio kategoriją, kur jo potencialas turėtų dar geriau atsiskleisti.

