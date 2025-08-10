Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Kulka vos neatėmė Lupios gyvybės: boksininkas ne tik atsigavo po sužeidimo, bet ir skina pergales ringe

2025-08-10 15:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 15:41

Praėjusią naktį Kanadoje vyko profesionalų bokso turnyras, kuriame pergalių seriją pratęsė Joshuah Lupia (17-0-0, 15 nokautų).

Joshuah Lupia | Instagram.com nuotr

Praėjusią naktį Kanadoje vyko profesionalų bokso turnyras, kuriame pergalių seriją pratęsė Joshuah Lupia (17-0-0, 15 nokautų).

0

Kanadietis taip dominavo prieš airį Ray Moylette‘ą (14-3-1, 6 nokautai), kad pastarasis po 6-ojo raundo atsisakė tęsti kovą. Airiui tai buvo pirma kova po pusantrų metų pertraukos.

J. Lupią su pergale iš karto pasveikino Egidijus Kavaliauskas. Vienas geriausių Lietuvos boksininkų yra nuolatinis kanadiečio sparingų partneris.

„Joshuah gerai atrodo treniruotėse, nuolat sparinguoja su Egidijumi Kavaliausku ir tai tikrai prisideda prie jo tobulėjimo. Manau, kad per artimiausius metus Joshuah gali tapti realiu pretendentu į čempiono diržą“, – sakė treneris Marco Contreras.

J. Lupia didžiąją karjeros dalį praleido pusvidutinio svorio kategorijoje, tačiau dėl kovos su R. Moylette‘u metė daugiau svorio nei bet kada iki tol ir perėjo į žemesnę kategoriją.

Prieš keletą metų J. Lupios karjeros vos neužbaigė susišaudymas prie naktinio klubo. Kaukėtas vyras paleido apie 10 šūvių į J. Lupią ir jo brolį. Viena iš kulkų pataikė J. Lupiai į arteriją. Vyras prarado daug kraujo, o jį skubėjo gelbėti mergina ir sesuo, aprišusios megztinį aplink J. Lupios šlaunį.

„Tuo metu aš „atsijungdavau“ kas keletą akimirkų. Mačiau, kiek daug kraujo netenku. Žinojau, kad pažeidus arteriją galima labai greitai mirtinai nukraujuoti. Prieš pradedant naudoti turniketą, aš kraujavau gal 6-8 minutes.

Vėliau atvyko medikai, jie mane vis ragino kovoti, neprarasti sąmonės, o aš vis kartojau – tik neamputuokite mano kojos! Keisčiausia tai, kad tuo metu aš net nebijojau mirties, o tiesiog labai nenorėjau prabusti kitą rytą ir pamatyti, kad esu be kojos.

Reabilitacija buvo žiauriai ilga ir skausminga. Vienu metu galvojau, kad koją vis tiek teks amputuoti, bet gydytojai bent 3 kartus ją išgelbėjo. Skausmas buvo nenusakomas. Kartais pagalvojau, kad geriau mirti, nei kęsti tokį skausmą. Tuo metu gydytojai man sakė, kad boksininko karjerą galiu pamiršti ir kad turėsiu džiaugtis, jei galėsiu vaikščioti nešlubčiodamas“, – sakė J. Lupia.

