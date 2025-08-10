Kulka vos neatėmė Lupios gyvybės: boksininkas ne tik atsigavo po sužeidimo, bet ir skina pergales ringe

Kanadietis taip dominavo prieš airį Ray Moylette‘ą (14-3-1, 6 nokautai), kad pastarasis po 6-ojo raundo atsisakė tęsti kovą. Airiui tai buvo pirma kova po pusantrų metų pertraukos.
Sadly, it was defeat for Ray Moylette in Canada earlier this morning— Boxing Tickets NI (@BoxingTicketsNI) August 10, 2025
He retired on his stool at the end of round 6 as Joshuah Lupia moved to 17-0
Moylette drops to 14-3-1
It wasn't the fairytale return to action after 510 days out of the ring for him pic.twitter.com/3wBXLb3tiO
J. Lupią su pergale iš karto pasveikino Egidijus Kavaliauskas. Vienas geriausių Lietuvos boksininkų yra nuolatinis kanadiečio sparingų partneris.
„Joshuah gerai atrodo treniruotėse, nuolat sparinguoja su Egidijumi Kavaliausku ir tai tikrai prisideda prie jo tobulėjimo. Manau, kad per artimiausius metus Joshuah gali tapti realiu pretendentu į čempiono diržą“, – sakė treneris Marco Contreras.
J. Lupia didžiąją karjeros dalį praleido pusvidutinio svorio kategorijoje, tačiau dėl kovos su R. Moylette‘u metė daugiau svorio nei bet kada iki tol ir perėjo į žemesnę kategoriją.
My column in today's @vcstar is on unbeaten junior welterweight Joshuah Lupia facing Ray Moylette Saturday in his hometown of Niagara Falls. Lupia has sparred Egidijus 'Mean Machine' Kavaliauskas in Thousand Oaks, California. Fight will stream on Lupia's YouTube page .. #boxing https://t.co/EOsX3Pefvl— Francisco A. Salazar (@FSalazarBoxing) August 8, 2025
Prieš keletą metų J. Lupios karjeros vos neužbaigė susišaudymas prie naktinio klubo. Kaukėtas vyras paleido apie 10 šūvių į J. Lupią ir jo brolį. Viena iš kulkų pataikė J. Lupiai į arteriją. Vyras prarado daug kraujo, o jį skubėjo gelbėti mergina ir sesuo, aprišusios megztinį aplink J. Lupios šlaunį.
„Tuo metu aš „atsijungdavau“ kas keletą akimirkų. Mačiau, kiek daug kraujo netenku. Žinojau, kad pažeidus arteriją galima labai greitai mirtinai nukraujuoti. Prieš pradedant naudoti turniketą, aš kraujavau gal 6-8 minutes.
Vėliau atvyko medikai, jie mane vis ragino kovoti, neprarasti sąmonės, o aš vis kartojau – tik neamputuokite mano kojos! Keisčiausia tai, kad tuo metu aš net nebijojau mirties, o tiesiog labai nenorėjau prabusti kitą rytą ir pamatyti, kad esu be kojos.
Reabilitacija buvo žiauriai ilga ir skausminga. Vienu metu galvojau, kad koją vis tiek teks amputuoti, bet gydytojai bent 3 kartus ją išgelbėjo. Skausmas buvo nenusakomas. Kartais pagalvojau, kad geriau mirti, nei kęsti tokį skausmą. Tuo metu gydytojai man sakė, kad boksininko karjerą galiu pamiršti ir kad turėsiu džiaugtis, jei galėsiu vaikščioti nešlubčiodamas“, – sakė J. Lupia.
