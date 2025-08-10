Lietuvos U16 krepšininkai po dramatiškos kovos palaužė Izraelį

Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi 11 kartų. Lietuviai užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (54:35). Antraisiais bandymais Lietuva pelnė 14, o Izraelis – 5 taškus. Be to, mūsiškiai atliko gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų (21:8).
Lietuvos varžove aštuntfinalio etape taps trečiąją vietą B grupėje užėmusi komanda – Suomija arba Šveicarija.
Aštuntfinalio rungtynės vyks antradienį.
Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 19:8, o po antrojo – 36:28.
Trečiąjį kėlinį sėkmingiau pradėjo Izraelio krepšininkai, kurie sužaidus 25 min. pirmavo 45:43.
Trečiajame kėlinyje toliau vyravo atkarpų krepšinis – lietuviai įgavo 6 taškų persvarą (51:45), tačiau tada sekė sėkmingas varžovų spurtas ir po 30 min. rezultatas buvo lygus – 56:56.
Ketvirtajame kėlinyje vyko kova taškas į tašką, o sužaidus 35 min. Lietuva pirmavo 66:64.
Po Jokūbo Kuktos perdavimo taškus iš po krepšio pelnė Simas Raščius ir likus žaisti 3:11 min. lietuviai išsiveržė į priekį 70:65.
Tuomet Izraelis vėl surengė sėkmingą atkarpą ir po Omri Orlando tritaškio, prasidedant paskutinei ketvirtojo kėlinio minutei, varžovai jau pirmavo 74:72.
Likus 20,7 sek. Jokūbas Kukta baudos metimais išlygino rezultatą – 74:74. Lietuviai apsigynė nuo paskutinės varžovų atakos ir komandos keliavo į pratęsimą.
Pratęsimo pradžioje Izraelio jaunučių rinktinė pelnė 5 taškus be atsako. Svarbius baudos metimus pataikęs Benas Biržinis sumažino skirtumą iki 3 taškų (42 min.).
J. Kukta pelnė 5 taškus iš eilės ir prasidedant paskutinei pratęsimo minutei lietuvius vėl išvedė į priekį (81:79).
Likus 26,2 sek. rezultatą baudos metimais išlygino O. Orlando.
Pergalingą baudos metimą, kaip paaiškėjo netrukus, pataikė Gabrielius Buivydas – jis likus 6,3 sek. realizavo vieną metimą iš dviejų, o nuo paskutinės Izraelio atakos puikiai apsigynę lietuviai šventė pergalę (82:81).
Lietuva: Gabrielius Buivydas 18 (6 atk. kam.), Benas Biržinis 12 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Jokūbas Kukta 11, Joris Sinica 8, Kristupas Sabeckas 6, Simas Raščius 6, Lukas Šiškauskas 5, Augustas Kičas 5, Paulius Veliulis 5, Arnas Erlickis 4, Rojus Stankevičius 2.
Izraelis: Omri Orlando 25, Tomas Aronovas 21, Eshelis Lewinthalis 17.
