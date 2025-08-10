Kalendorius
Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos U16 krepšininkai po dramatiškos kovos palaužė Izraelį

2025-08-10 15:22 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-10 15:22

Lietuvos jaunučių rinktinė pergalingai užbaigė U16 Europos čempionato grupės etapą. Paskutinėse pirmojo etapo rungtynėse Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai po pratęsimo 82:81 (19:8, 17:20, 20:28, 18:18, 8:7) nugalėjo Izraelio rinktinę ir keturių komandų A grupės turnyre užsitikrino antrąją vietą.

Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė | FIBA nuotr.

Lietuvos jaunučių rinktinė pergalingai užbaigė U16 Europos čempionato grupės etapą. Paskutinėse pirmojo etapo rungtynėse Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai po pratęsimo 82:81 (19:8, 17:20, 20:28, 18:18, 8:7) nugalėjo Izraelio rinktinę ir keturių komandų A grupės turnyre užsitikrino antrąją vietą.

REKLAMA
0

Šiose rungtynėse pirmaujanti komanda keitėsi 11 kartų. Lietuviai užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (54:35). Antraisiais bandymais Lietuva pelnė 14, o Izraelis – 5 taškus. Be to, mūsiškiai atliko gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų (21:8).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvos varžove aštuntfinalio etape taps trečiąją vietą B grupėje užėmusi komanda – Suomija arba Šveicarija.

REKLAMA
REKLAMA

Aštuntfinalio rungtynės vyks antradienį.

Po pirmojo kėlinio lietuviai pirmavo 19:8, o po antrojo – 36:28.

Trečiąjį kėlinį sėkmingiau pradėjo Izraelio krepšininkai, kurie sužaidus 25 min. pirmavo 45:43.

REKLAMA

Trečiajame kėlinyje toliau vyravo atkarpų krepšinis – lietuviai įgavo 6 taškų persvarą (51:45), tačiau tada sekė sėkmingas varžovų spurtas ir po 30 min. rezultatas buvo lygus – 56:56.

Ketvirtajame kėlinyje vyko kova taškas į tašką, o sužaidus 35 min. Lietuva pirmavo 66:64.

Po Jokūbo Kuktos perdavimo taškus iš po krepšio pelnė Simas Raščius ir likus žaisti 3:11 min. lietuviai išsiveržė į priekį 70:65.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet Izraelis vėl surengė sėkmingą atkarpą ir po Omri Orlando tritaškio, prasidedant paskutinei ketvirtojo kėlinio minutei, varžovai jau pirmavo 74:72.

Likus 20,7 sek. Jokūbas Kukta baudos metimais išlygino rezultatą – 74:74. Lietuviai apsigynė nuo paskutinės varžovų atakos ir komandos keliavo į pratęsimą.

Pratęsimo pradžioje Izraelio jaunučių rinktinė pelnė 5 taškus be atsako. Svarbius baudos metimus pataikęs Benas Biržinis sumažino skirtumą iki 3 taškų (42 min.).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

J. Kukta pelnė 5 taškus iš eilės ir prasidedant paskutinei pratęsimo minutei lietuvius vėl išvedė į priekį (81:79).

Likus 26,2 sek. rezultatą baudos metimais išlygino O. Orlando.

Pergalingą baudos metimą, kaip paaiškėjo netrukus, pataikė Gabrielius Buivydas – jis likus 6,3 sek. realizavo vieną metimą iš dviejų, o nuo paskutinės Izraelio atakos puikiai apsigynę lietuviai šventė pergalę (82:81).

REKLAMA

Lietuva: Gabrielius Buivydas 18 (6 atk. kam.), Benas Biržinis 12 (6 atk. kam., 5 rez. perd.), Jokūbas Kukta 11, Joris Sinica 8, Kristupas Sabeckas 6, Simas Raščius 6, Lukas Šiškauskas 5, Augustas Kičas 5, Paulius Veliulis 5, Arnas Erlickis 4, Rojus Stankevičius 2.

Izraelis: Omri Orlando 25, Tomas Aronovas 21, Eshelis Lewinthalis 17.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų