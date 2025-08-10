Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas Trakuose: lietuvės – tarp 5 stipriausių planetos jaunių

2025-08-10 14:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 14:56

Sekmadienį Trakuose vyko paskutinė, penktoji, pasaulio jaunių irklavimo čempionato diena.

Pasaulio jaunių irklavimo čempionatas | Roko Snarskio nuotr.

Sekmadienį Trakuose vyko paskutinė, penktoji, pasaulio jaunių irklavimo čempionato diena.

0

Šiandien stipriausi pasaulio jauniai varžėsi B ir A finaluose. Po kiekvieno A finalo finišo apdovanoti pasaulio čempionai įvairiose valčių klasėse – vienvietėse, porinėse dvivietėse, pavienėse dvivietėse, porinėse keturvietėse, pavienėse keturvietėse bei aštuonvietėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B finaluose Lietuvos vardą gynė dvi porinės keturvietės. Merginų keturvietė – Ema Glušauskaitė, Goda Glušauskaitė, Jolanta Sinkevičiūtė ir Deivilė Binkytė – finišavo ketvirtos ir bendroje įskaitoje užėmė dešimtą vietą.

Vaikinų keturvietė – Konradas Minkus, Ivar Liepis, Motiejus Valčiukas ir Paulius Petkevičius – užėmė šeštą vietą savo plaukime ir galutinėje įskaitoje liko dvylikti.

Didžiausio žiūrovų dėmesio sulaukė A finalo merginų startai. Pavienės dvivietės įgula – Aušra Kavaliauskaitė ir Gabija Stašaitytė – vakar puikiai pasirodė pusfinaliuose, o šiandien kovėsi dėl medalio. Vis dėlto, konkurentės spurtavo ir šešiolikmetės lietuvės finišavo penktos.

„Buvo sunku, man labai patiko mūsų išėjimas iš starto, jis buvo tikrai galingas”, – džiaugėsi Gabija Stašaitytė.

„Buvo tikrai sunkus plaukimas, abi labai jaudinomės, tačiau atidavėm visas jėgas. Manau, kad visai gerai pavyko, mane džiugina, norėjosi dėl medalių pakovoti labiau, tačiau žinant, kad turim dar jaunių kategorijoje du metus, tai čia tikrai įspūdingas rezultatas”, – emocijomis dalinosi Aušra Kavaliauskaitė.

Penkta vieta pasaulio čempionate atiteko ir vienvietėje valtyje irklavusiai Gabijai Stankevičiūtei. Savo startu irkluotoja buvo patenkinta: „Džiaugiuosi, kad finiše nepasidaviau, jokių didelių planų neturėjau. Džiaugiuosi, visai neblogas rezultatas ir šiaip čia mano pirmasis A finalas.”

Organizatoriai džiaugiasi, kad per penkias pasaulio jaunių irklavimo čempionato dienas Trakų irklavimo bazę aplankė tūkstančiai žiūrovų iš visos Lietuvos. Mūsų šalies stipriausius jaunius palaikė daugybė lietuvių, o tai irkluotojams – ypatingai svarbu jų karjeros pradžioje.

