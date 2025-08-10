Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Žalgiris-2“ skolina jaunąjį talentą „Liepaja“ klubui

2025-08-10 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 14:35

Kauno „Žalgiris-2" komanda Latvijos ir jungtinėje Latvijos-Estijos krepšinio lygose rungtyniaujančiai BK „Liepaja" ekipai kitam sezonui skolina jaunąjį 205 cm ūgio talentą Ilją Kurucą.

Ilijas Kurucas | Organizatorių nuotr.

Kauno „Žalgiris-2“ komanda Latvijos ir jungtinėje Latvijos-Estijos krepšinio lygose rungtyniaujančiai BK „Liepaja“ ekipai kitam sezonui skolina jaunąjį 205 cm ūgio talentą Ilją Kurucą.

0

„I.Kurucas praėjusį sezoną buvo labai svarbi mūsų pergalės Eurolygos „NextGen“ jaunimo turnyre dalis. Džiaugiamės jo tobulėjimu. Artėjantį sezoną „Žalgiris-2“ komandoje turime nemažai talentingų aukštaūgių, todėl norėjome kiekvienam suteikti pakankamai minučių aikštelėje. Nusprendėme paskolinti latvį Liepojos klubui, su kuriuo bendradarbiausime dėl tolimesnio I.Kuruco tobulėjimo ir lauksime grįžtant kitą sezoną“, – komentavo „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Spalio pabaigoje prie jaunųjų žalgiriečių prisijungęs 2007 m. gimęs žaidėjas turėjo išties reikšmingą vaidmenį Eurolygos „NextGen“ turnyre, kurio finaliniame etape rinko po kiek daugiau nei 8 taškus ir 5 atkovotus kamuolius. Geriausią savo susitikimą sužaidė finale, kuriame į Milano „EA7 Emporio Armani“ krepšį suvertė 15 taškų, sugriebė 9 kamuolius bei oponentus apšvarino net 3 kartus.

I.Kurucas šią vasarą žaidė ir Latvijos U-18 rinktinėje, kuri Europos jaunių krepšinio čempionate užėmė 4-ąją vietą. Aukštaūgis ten taip pat buvo svarbi komandos grandis – aikštelėje praleisdavo po 25 minutes, per kurias pelnė po beveik 7,5 taško ir atkovojo po 8,5 kamuolio, iš kurių net po 3,6 puolime. Be to, pagal šį statistikos rodiklį pastarasis užėmė 3-ąją vietą tarp visų čempionato žaidėjų, o geriausią savo mačą sužaidė, kai Latvijos rinktinė eliminavo lietuvius aštuntfinalyje.

Tuo tarpu BK „Liepaja“ jungtinėje Latvijos-Estijos krepšinio lygoje 2024-2025 m. reguliariajame sezone užėmė 7-ąją vietą ir atkrintamosiose nusileido Kalevo ekipai (0-2), o kelią link podiumo baigė. Vietiniame fronte istorija pasikartojo – Baltijos jūros miesto komanda ir vėl krito ketvirtfinalyje (0-3), nors rungtynės vidutiniškai baigdavosi tik 6 taškų skirtumais.

