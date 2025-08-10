Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Juventus“ gretas sustiprino iš NCAA atvykstantis kanadietis

2025-08-10 13:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 13:38

Utenos „Juventus" klubas pristatė dar vieną naujoką – komandą papildė 23 metų, 190 cm ūgio kanadietis Tarynas Toddas.

Tarynas Toddas | Organizatorių nuotr.

Utenos „Juventus“ klubas pristatė dar vieną naujoką – komandą papildė 23 metų, 190 cm ūgio kanadietis Tarynas Toddas.

0

Šiais metais studijas JAV pabaigęs T.Toddas pastaruosius du sezonus Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) atstovavo Arkanzaso valstijos universiteto „Red Wolves“ komandai.

2024–2025 metų sezone kanadietis, vidutiniškai aikštelėje praleisdamas po 24 minutes, pelnė 14,9 taško, atkovojo 4,7 kamuolio, atliko 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinko 13,3 naudingumo balo.

„Komplektacijoje buvome numatę 2–3 vietas jaunimui. Stengėmės prisivilioti perspektyvius jaunuolius iš Lietuvos, tačiau jie pasirinko NCAA, tad žaidėjų teko dairytis svetur. Tarynas baigė studijas gerame universitete, turinčiame stiprią krepšinio programą. Matome jo potencialą ir suteiksime visas sąlygas tobulėti. Belieka daug dirbti su mūsų komandos treneriais ir pasinaudoti suteikta galimybe“, – apie atvykstantį kanadietį kalbėjo „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.

T.Toddas komandoje užims antrojo įžaidėjo vaidmenį. Utenos klubas ir toliau aktyviai ieško pagrindinio įžaidėjo bei vidurio puolėjo.

Be T.Toddo, sutartis su „Juventus“ artėjančiam sezonui jau turi Lukas Uleckas, Ernestas Sederevičius, Šarūnas Beniušis, Evaldas Šaulys, Erikas Venskus, Ryanas Schwiegeris, Devonas Danielsas ir Titas Didžgalvis.

Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje K.Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu „Karhu Basket“.

