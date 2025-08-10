Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Japonų kovotojas po žiauraus nokauto UFC narve atsidūrė ligoninėje – ekspertai peikė teisėjo darbą

2025-08-10 13:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 13:14

Praėjusią naktį Las Vegaso „UFC Apex“ patalpose (JAV) vykusį MMA turnyrą paženklino įspūdinga amerikiečio Elijah Smitho (9-1) pergalė.

Nokautas | „Stop“ kadras

Praėjusią naktį Las Vegaso „UFC Apex“ patalpose (JAV) vykusį MMA turnyrą paženklino įspūdinga amerikiečio Elijah Smitho (9-1) pergalė.

Svorio kategorijos iki 61,2 kg kovoje E. Smithas jau pirmajame raunde nokautavo japoną Toshiomį Kazamą (11-5). Japonas „atsijungė“ po to, kai E. Smithas numetė varžovą pakaušiu žemyn. Visgi, teisėjas tuo metu delsė stabdyti kovą, o amerikietis dar porą kartų trenkė japonui į galvą, nors šis jau visiškai nesigynė.

„Jėzau Kristau, teisėjau, ką tu darai?“, – stebėjosi kovą komentavęs buvęs UFC čempionas Danielis Cormier.

Panašiai pasisakė ir kitas legendinis kovotojas Dominickas Cruzas: „Taip, teisėjas šį kartą kiek pramiegojo“.

Transliacijos metu buvo pranešta, kad T. Kazama po kovos atsidūrė ligoninėje. Laimei, kompiuterinės tomografijos tyrimas rimtų sužeidimų neparodė, todėl japoną buvo ruošiamasi išleisti iš ligoninės.

