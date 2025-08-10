Japonų kovotojas po žiauraus nokauto UFC narve atsidūrė ligoninėje – ekspertai peikė teisėjo darbą

Svorio kategorijos iki 61,2 kg kovoje E. Smithas jau pirmajame raunde nokautavo japoną Toshiomį Kazamą (11-5). Japonas „atsijungė“ po to, kai E. Smithas numetė varžovą pakaušiu žemyn. Visgi, teisėjas tuo metu delsė stabdyti kovą, o amerikietis dar porą kartų trenkė japonui į galvą, nors šis jau visiškai nesigynė.
Including tonight, the UFC has held 743 events.
There have been over 7,500 fights in UFC history.
Only 15 fights in UFC history have ended via slam knockout…
and Elijah Smith's might just be the nastiest one of them all 🤯 pic.twitter.com/0wELyuNv9V
— AFeldmanMMA (@afeldMMA) August 9, 2025
„Jėzau Kristau, teisėjau, ką tu darai?“, – stebėjosi kovą komentavęs buvęs UFC čempionas Danielis Cormier.
Panašiai pasisakė ir kitas legendinis kovotojas Dominickas Cruzas: „Taip, teisėjas šį kartą kiek pramiegojo“.
Transliacijos metu buvo pranešta, kad T. Kazama po kovos atsidūrė ligoninėje. Laimei, kompiuterinės tomografijos tyrimas rimtų sužeidimų neparodė, todėl japoną buvo ruošiamasi išleisti iš ligoninės.
