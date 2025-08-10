Juliją Stoliarenko nugalėjusi Gabriella Fernandes: „Buvau pasiruošusi ją nokautuoti, bet ji pasirodė labai tvirta“

Šeštadienį Las Vegase vykusiame „Fight Night“ kategorijos turnyre J. Stoliarenko vieningu teisėjų sprendimu (28-29, 28-29, 27-30) pralaimėjo 31-erių metų brazilei Gabriellai Fernandes (11-3).
Po kovos vykusioje spaudos konferencijoje G. Fernandes pasidžiaugė tuo, jog J. Stoliarenkai nepavyko jos pargriauti bei atidavė pagarbą varžovei ir pažymėjo, jog lietuvė – labai stipri kovotoja.
„Labai džiaugiuosi savo darbu. Ir toliau gyvenu sporto salėje, treniruojuosi kasdien. Kartais būna, kad pritrūksta motyvacijos, bet treneris visada prideda pasitikėjimo: „Tu tapsi čempione, tikiu tavimi.“ Jei visi tiki manimi, turiu tikėti dar labiau. Šiandien ryte buvau labai nervinga, kitaip nei prieš ankstesnes kovas, kai būdavau visiškai rami ir užtikrinta. Šįkart žinojau, kad kovosiu su varžove, kuri gerai užbaigia kovas, ieško pargriovimų, turi gal septynias ar aštuonias pergales rankos laužimu. Ji šiandien manęs nė karto nepargriovė, todėl esu labai patenkinta, – sakė G. Fernandes. – Buvau pasiruošusi viskam. Buvau pasiruošusi ją nokautuoti, bet ji pasirodė labai tvirta. Pataikiau stiprių smūgių, mačiau, kad ji pajuto, bet neparodė didelės reakcijos. Turėjau būti kantri, nes bet kada ji galėjo pargriauti ir pradėti „surakinimo žaidimą“. Skirtingi stiliai lemia daug – jei ji būtų smūgiuotoja, būčiau ėjusi agresyviau, smūgiavusi drąsiau. Su ja reikėjo daugiau judėti, smūgiuoti po kelis kartus ir trauktis. Vienu momentu pataikiau kablį į galvą, ji atsitrenkė į tinklą – maniau, kad kris, bet ji labai tvirta ir labiau patyrusi už mane.“
Šioje kovoje G. Fernandes pataikė 59 iš 114 akcentuotų smūgių, kai J. Stoliarenko – 61 iš 161.
Pati G. Fernandes akcentavo tai, jog ji oreantuojasi ne į smūgių kiekį, o į jų tikslumą ir stiprumą.
„Aš labiau orientuojuosi į smūgių stiprumą nei kiekį – man svarbiau kokybė, o ne kiekybė. Yra kovotojų, kurie per kovą meta 200 smūgių ir nepadaro jokios žalos. Aš geriau pataikysiu kelis stiprius smūgius, sukelsiu žalą ar atliksiu nokdauną, nei smūgiuosiu be efekto. Toks mano stilius – daugiau galios“, – sakė G. Fernandes.
Tai J. Stoliarenko buvo jau antrasis pralaimėjimas iš eilės bei šeštasis per aštuonis pasirodymus UFC narve. Tuo tarpu G. Fernandes tai buvo trečioji pergalė paeiliui, o prieš tai ji nugalėjo Carli Judice ir Cong Wang.
