Rasmusas Hojlundas atsisako „AC Milan“ pasiūlymo: „Manchester United“ sprendimo laukia neapibrėžtumas

Sandorio kontūrai jau aiškūs: italai siūlo 6 mln. eurų nuomos mokestį už vieną sezoną, 45 mln. eurų išpirkos galimybę bei pilną žaidėjo atlyginimo padengimą viso nuomos laikotarpio metu. Nepaisant „United“ aiškaus signalo ir sutarimo su „Milan“ dėl sandorio formos, R. Hojlundas kol kas pats atsisako žalią šviesą. Puolėjas, kuris vakar net neišbėgo į aikštę draugiškose rungtynėse su „Fiorentina“, viešai kartoja pasiryžęs likti Mančesteryje ir toliau kautis dėl vietos Ruben Amorimo komandoje. Net po rungtynių, kuriose buvo vienintelis nenaudotas pagrindinės komandos puolėjas, R. Hojlundas leido suprasti, kad sprendimo palikti „United“ nepriima, o derybų eigoje klubas tikisi jį įkalbėti priimti persikėlimo iššūkį.
Klubų derybas palaiko tarpininkai – „Milan“ net nebandė tiesiogiai kontaktuoti su pačiu žaidėju, bet bando atrasti diplomatinį kelią, galintį pakeisti puolėjo nuomonę. „United“ prioritetas – gauti bent minimalias finansines garantijas ir sumažinti algų naštą po to, kai įsigytas Benjamino Šeško, kuris taps pagrindiniu puolėju naujame sezone.
R. Hojlundas į „Manchester United“ persikėlė 2023 m. vasarą už beveik 78 milijonų eurų sumą. Visgi, praėjęs sezonas jam buvo ne itin sėkmingas ir jis per 32 „Premier“ lygos rungtynes pasižymėjo vos 4 kartus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!