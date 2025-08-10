Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Rasmusas Hojlundas atsisako „AC Milan“ pasiūlymo: „Manchester United“ sprendimo laukia neapibrėžtumas

2025-08-10 12:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 12:04

„AC Milan“klubas pradėjo intensyvias derybas dėl danų puolėjo Rasmuso Hojlundo įsigijimo iš „Manchester United“.

Rasmusas Hojlundas | Scanpix nuotr.

„AC Milan“klubas pradėjo intensyvias derybas dėl danų puolėjo Rasmuso Hojlundo įsigijimo iš „Manchester United“.

0

Sandorio kontūrai jau aiškūs: italai siūlo 6 mln. eurų nuomos mokestį už vieną sezoną, 45 mln. eurų išpirkos galimybę bei pilną žaidėjo atlyginimo padengimą viso nuomos laikotarpio metu. Nepaisant „United“ aiškaus signalo ir sutarimo su „Milan“ dėl sandorio formos, R. Hojlundas kol kas pats atsisako žalią šviesą. Puolėjas, kuris vakar net neišbėgo į aikštę draugiškose rungtynėse su „Fiorentina“, viešai kartoja pasiryžęs likti Mančesteryje ir toliau kautis dėl vietos Ruben Amorimo komandoje. Net po rungtynių, kuriose buvo vienintelis nenaudotas pagrindinės komandos puolėjas, R. Hojlundas leido suprasti, kad sprendimo palikti „United“ nepriima, o derybų eigoje klubas tikisi jį įkalbėti priimti persikėlimo iššūkį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klubų derybas palaiko tarpininkai – „Milan“ net nebandė tiesiogiai kontaktuoti su pačiu žaidėju, bet bando atrasti diplomatinį kelią, galintį pakeisti puolėjo nuomonę. „United“ prioritetas – gauti bent minimalias finansines garantijas ir sumažinti algų naštą po to, kai įsigytas Benjamino Šeško, kuris taps pagrindiniu puolėju naujame sezone.

R. Hojlundas į „Manchester United“ persikėlė 2023 m. vasarą už beveik 78 milijonų eurų sumą. Visgi, praėjęs sezonas jam buvo ne itin sėkmingas ir jis per 32 „Premier“ lygos rungtynes pasižymėjo vos 4 kartus.

