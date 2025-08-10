Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Erikas ten Hagas apie Cristiano Ronaldo ir „Manchester United“: „Jis niekada nebuvo problema“

2025-08-10 10:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 10:55

Po kelerių metų netikėtai prisiminta Cristiano Ronaldo ir „Manchester United“ istorija.

Cristiano Ronaldo | Scanpix nuotr.

Po kelerių metų netikėtai prisiminta Cristiano Ronaldo ir „Manchester United“ istorija.

0

Naujausiame interviu, dabar jau buvęs „United“ vyriausiasis treneris Erikas Ten Hagas drąsiai užtvirtino savo poziciją.

„Man dirbant su Cristiano Ronaldo nebuvo jokių problemų. Jis niekada nebuvo problema.“

E. Ten Hagą ilgą laiką lydi gandai apie jo ir C. Ronaldo konfliktus „Old Trafford“ rūbinėje, ypač po to, kai portugalas neišvengė kritikos ir buvo priverstas palikti klubą po abipusio kontrakto nutraukimo. Vis dėlto, Olandijos strategas dabar teigia, kad visa istorija – jau praeitis ir ne kartą tai pabrėžė.

„Tai jau istorija. Po viso to laimėjome du trofėjus – „Manchester United“ atgavo garbę, laimėdami EFL ir FA taures.“

Palikęs „Manchester United“ Cristiano Ronaldo persikėlė į Saudo Arabiją, o E. ten Hagas šiuo metu dirba Leverkuzeno „Bayer“.

