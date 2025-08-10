Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

„Šiauliai“ įsigijo su Ąžuolu Tubeliu universitete žaidusį centrą

2025-08-10 11:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 11:36

„Šiaulių“ marškinėlius artėjantį sezoną apsivilks metus Europoje praleidęs 25-erių Jordanas Brownas.

Jordanas Brownas | Organizatorių nuotr.

„Šiaulių“ marškinėlius artėjantį sezoną apsivilks metus Europoje praleidęs 25-erių Jordanas Brownas.

0

211 cm ūgio atletiškas vidurio puolėjas po studijų JAV persikėlė į Senąjį žemyną, kur atstovavo Brno „Basket“ komandai. Čekijos lygoje aukštaūgio skaičiai siekė 13,6 taško, 6,9 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo per 22,5 minutės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atkrintamosiose Brno klubas nužygiavo iki pat finalo ir čempionate užėmė antrąją vietą. Svarbiausiose sezono kovose Browno rodikliai buvo dar ryškesni – 16 taškų ir 8,4 sugriebto kamuolio.

„Jordanas yra išreikštas vidurio puolėjas, o šitos pozicijos mums šiuo metu trūko labiausiai. – apie naujoką kalbėjo komandos vyr. treneris Darius Songaila. – Tai krepšininkas, rungtyniavęs labai geruose universitetuose, o po jų jau spėjęs sužaisti ir gerą sezoną Europoje. Jis gana stiprus fiziškai, galintis žaisti nugara bei aktyviai kovojantis dėl kamuolių puolime. Labai norėjosi komandoje turėti tokį žmogų.“

Antraisiais studijų metais NCAA krepšininkas žaidė Arizonos „Wildcats“ ekipoje, kurioje kartu su juo rungtyniavo ir broliai Ąžuolas bei Tautvilas Tubeliai. 2021-2022 m. sezoną „Šiaulių“ ekipos narys rinko po 9,4 taško bei atkovojo po 5,2 kamuolio.

Puolėjas taip pat atstovavo Memfio, Luizianos ir Nevados universitetams.

2016-aisiais Brownas vilkėjo JAV rinktinės marškinėlius pasaulio jaunių (U17) čempionate. Turnyro čempionais tapusi komanda pusfinalyje pasiekė pergalę prieš bendraamžius iš Lietuvos – 98:70. JAV rinktinę, be „Šiaulių“ naujoko, sudarė šiuo metu ryškūs NBA žaidėjai Jarenas Jacksonas, Collinas Sextonas, Immanuelis Quickley, Gary Trentas, Eurolygoje žibantis Markusas Howardas ir kiti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

