TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ gali registruoti naujus žaidėjus: baigtos VIP vietų statybos atvėrė finansines duris

2025-08-10 10:40 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 10:40

2025 vasaros pabaiga „Barcelona“ komandai atnešė simbolinę pergalę už aikštės ribų: klubas oficialiai baigė 475 VIP vietų įrengimą „Johan Cruyff“ stadione.

„Barcelona“ | Scanpix nuotr.

0

Ši infrastruktūros naujovė buvo ne tik formalus projektas: užsienio investuotojams parduotų VIP vietų įrodymas tapo esminiu argumentu ir auditoriams, ir „La Liga“ vertintojams, kad 100 mln. eurų pajamos yra realios, o ne teorinės – taip leisdamos klubui vėl veikti pagal „1:1“ taisyklę. Tai itin svarbu, nes pastaruosius keletą metų „Barcelona“ buvo priversta gyventi pagal griežtesnes lygos finansines ribas, kur už kiekvienus perleistus žaidėjus ar sutaupytą eurą galėdavo įtraukti tik dalį sumos naujų žaidėjų algoms ar registracijoms. „1:1“ taisyklė reiškia, kad klubas gali skirti tiek, kiek uždirba ir sutaupo – visos naujos pajamos tiesiogiai virsta galimybe pirkti, registruoti bei atnaujinti žaidėjų kontraktus be papildomų biurokratinių suvaržymų. VIP vietų pardavimas taip pat leido auditoriams ir lygos administracijai pripažinti iš sandorio gautas realias lėšas – patvirtinta, kad statybos baigtos, o pajamos gali būti įskaičiuotos į algų limitą. Tai turėtų būti esminiu faktoriumi, leisiančiu registruoti vasaros naujokus ir sutartis pratęsusius žaidėjus.

Priminsime, jog šiuo metu registracijos „La Liga“ pirmenybėms laukia net 7 „Barcelona“ žaidėjai.

