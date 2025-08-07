Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Charlesas Oliveira grįžta į UFC narvą ir po penkerių metų pertraukos kovos Brazilijoje

2025-08-07 21:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 21:47

UFC ketvirtadienį oficialiai paskelbė, kad buvęs lengvo svorio kategorijos čempionas Charlesas Oliveira (35-11, 1 be nugalėtojo) spalio 11-ą d. Rio de Žaneire pagrindinėje turnyro kovoje susikaus su Rafaeliu Fizijeviu (13-4).

Michaelas Chandlers ir Charlesas Oliveira | Organizatorių nuotr.

UFC ketvirtadienį oficialiai paskelbė, kad buvęs lengvo svorio kategorijos čempionas Charlesas Oliveira (35-11, 1 be nugalėtojo) spalio 11-ą d. Rio de Žaneire pagrindinėje turnyro kovoje susikaus su Rafaeliu Fizijeviu (13-4).

REKLAMA
0

Ch. Oliveira gimtojoje Brazilijoje kovos pirmą kartą nuo 2020 m. kovo, kai „Fight Night“ turnyre smaugimo veiksmu nugalėjo Keviną Lee.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ch. Oliveira šių metų birželį turėjo galimybę susigrąžinti lengvo svorio kategorijos čempiono titulą, kai „UFC 317“ turnyre kovojo dėl laisvojo diržo su Ilia Topuria, tačiau jau pirmajame raunde buvo nokautuotas ir patyrė pralaimėjimą. 35-erių brazilo pastarosios šešios kovos buvo banguotos – po pergalės sekdavo pralaimėjimas ir atvirkščiai.

REKLAMA
REKLAMA

R. Fizijevas birželį gimtinėje Azerbaidžane vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Ignacio Bahamondesą ir nutraukė trijų pralaimėjimų iš eilės seriją. Anksčiau jis buvo iškovojęs šešias pergales iš eilės, kol „UFC 286“ turnyre patyrė pralaimėjimą daugumos teisėjų sprendimu Justinui Gaethje, o kitoje kovoje su Mateuszu Gamrotu patyrė sunkią kelio traumą. Dėl jos R. Fizijevas nežengė į narvą beveik 18 mėnesių, o grįžęs „UFC 313“ turnyre vėl nusileido J. Gaethje.

Taip pat patvirtintos dar trys kovos Rio de Žaneiro turnyrui: lengviausio svorio kategorijos debiutantė, 10 kartų džiudžitsu pasaulio čempionė Bia Mesquitos kovos su Irina Aleksejeva, sunkiasvoriai Vitoras Petrino susitiks su Thomasu Petersenu, o Jhonata Dinizas susitiks su Mario Pinto.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų