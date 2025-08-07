Charlesas Oliveira grįžta į UFC narvą ir po penkerių metų pertraukos kovos Brazilijoje

Ch. Oliveira gimtojoje Brazilijoje kovos pirmą kartą nuo 2020 m. kovo, kai „Fight Night“ turnyre smaugimo veiksmu nugalėjo Keviną Lee.
Ch. Oliveira šių metų birželį turėjo galimybę susigrąžinti lengvo svorio kategorijos čempiono titulą, kai „UFC 317“ turnyre kovojo dėl laisvojo diržo su Ilia Topuria, tačiau jau pirmajame raunde buvo nokautuotas ir patyrė pralaimėjimą. 35-erių brazilo pastarosios šešios kovos buvo banguotos – po pergalės sekdavo pralaimėjimas ir atvirkščiai.
R. Fizijevas birželį gimtinėje Azerbaidžane vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo Ignacio Bahamondesą ir nutraukė trijų pralaimėjimų iš eilės seriją. Anksčiau jis buvo iškovojęs šešias pergales iš eilės, kol „UFC 286“ turnyre patyrė pralaimėjimą daugumos teisėjų sprendimu Justinui Gaethje, o kitoje kovoje su Mateuszu Gamrotu patyrė sunkią kelio traumą. Dėl jos R. Fizijevas nežengė į narvą beveik 18 mėnesių, o grįžęs „UFC 313“ turnyre vėl nusileido J. Gaethje.
Taip pat patvirtintos dar trys kovos Rio de Žaneiro turnyrui: lengviausio svorio kategorijos debiutantė, 10 kartų džiudžitsu pasaulio čempionė Bia Mesquitos kovos su Irina Aleksejeva, sunkiasvoriai Vitoras Petrino susitiks su Thomasu Petersenu, o Jhonata Dinizas susitiks su Mario Pinto.
