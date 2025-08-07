Rokiškyje prasidėjo artėjančio ralio formalumai: startui ruošiami ir ekipažai, ir aplinka

Rytą pradėjo administracinė komisija, kurios metu sportininkams išduoti startiniai paketai: automobilio lipdukai, kelio knygos ir GPS įranga. Po šių procedūrų ekipažai išvyko susipažinti su greičio ruožais ir užsirašyti stenogramas – tai būtina pasiruošimo dalis kiekviename ralyje.
Tuo metu techninėje komisijoje darbuotojų rankose sukosi lenktyniniai automobiliai. Mechanikai pristatė sportines mašinas patikrai – buvo vertinama jų techninė būklė ir atitikimas saugumo reikalavimams. Tik sėkmingai įveikus abu komisijų etapus, ekipažai gauna leidimą startuoti varžybose.
Nepriklausomybės aikštėje šalia Rokiškio savivaldybės jau įsikūrė ir serviso zona – tai vieta, kur viso ralio metu bus atliekami visi leidžiami automobilių remonto ir aptarnavimo darbai. Kitose vietose remontas arba draudžiamas, arba jam paprasčiausiai nėra laiko.
Svarbus vaidmuo šioje zonoje atitenka ir mobiliai automobilinių atliekų surinkimo aikštelei, kurią jau trečius metus iš eilės užtikrina ralio partnerė – Autogamintojų ir importuotojų asociacija (AGIA).
„Mums svarbu parodyti, kad net ir adrenalino kupinuose sporto renginiuose atsakingas požiūris į aplinką gali būti neatsiejama dalis. Ralis – puiki terpė kalbėti apie sąmoningumą ir aplinkosaugą. Matome, kad „Rokiškio Grand Rally“ bendruomenė tai supranta – atsakingas atliekų tvarkymas čia jau tampa norma“, – sako AGIA vadovė Rita Zdanevičienė.
Ralio organizatorius Audrius Gimžauskas pastebi, kad automobilių sportas sparčiai keičiasi – techninis progresas vis dažniau eina kartu su atsakomybe už aplinkai daromą poveikį.
„Lenktyninis automobilis per šimtą kilometrų gali sunaudoti net iki 10 kartų daugiau degalų nei įprastas šeimos automobilis. Be to, kai kurias dalis tenka keisti kone po kiekvieno sustojimo. Tad džiaugiamės, kad AGIA padeda pasirūpinti, jog automobilinės atliekos būtų tinkamai surinktos ir sutvarkytos.
Serviso zonoje ir žiūrovai gali pamatyti, kaip reikia elgtis su alyva, aušinimo skysčiais, nusidėvėjusiomis dalimis – tai ir švietimas, ir kultūros ugdymas“, – pabrėžia organizatorius.
