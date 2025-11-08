Iš Egidijaus Dragūno – netikėta žinia

Pasak vyro, netrukus startuos naujas projektas.
Netikėta bei džiugia žinia E. Dragūnas-SEL pasidalijo instagrame.
„Labas, šiandien turėjau galimybę pirmas apžiūrėti puslapį selNT.lt – nekilnojamojo turto svetainę, kuri netrukus išvys dienos šviesą. Kaip ir selauto.lt, selNT.lt galėsite naudotis nemokamai. Laukite netrukus“, – intrigavo vyras.
Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie E. Dragūno verslą.
SEL pristatė savo naują verslą – Autosel.lt svetainė, kurioje galima parduoti arba įsigyti automobilius bei jų dalis. Vyras į didelį žmonių susidomėjimą sureagavo ir pats.
Vyras savo socialiniuose tinkluose pasidalino, koks lankytojų skaičius slėpėsi už šio puslapio per vieną dieną:
„Tokia maloni istorija. Mūsų kompanija – jaunutė. Jai dar tik 5 dienos. Man šiandien skambina darbuotojas, sako, jog kažkoks nenormalus reiškinys, nes labai daug lankytojų, o pasirodo, kad portalai skyrė mums dėmesio. Per penkias dienas mus aplankė 500 tūkst. žmonių.
Visi, kas nori įsikelti savo skelbimus, parduodate automobilius, juos norite pirkti, tai užeikite pas mus į Autosel.lt. Kam mokėti po 100 eurų už skelbimą? Padarykite tai už dyką mūsų naujame puslapyje. Ačiū“.
