  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Egidijaus Dragūno – netikėta žinia

2025-11-08 15:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 15:08

Dainininkas Egidijus Dragūnas-SEL su savo gerbėjai socialiniame tinkle pasidalijo netikėta žinia apie naują nekilnojamojo turto projektą. 

Egidijus Dragūnas (tv3.lt fotomontažas)
7

Dainininkas Egidijus Dragūnas-SEL su savo gerbėjai socialiniame tinkle pasidalijo netikėta žinia apie naują nekilnojamojo turto projektą. 

Pasak vyro, netrukus startuos naujas projektas.

Egidijus Dragūnas
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Dragūnas

Dalijasi žinia

Netikėta bei džiugia žinia E. Dragūnas-SEL pasidalijo instagrame.

„Labas, šiandien turėjau galimybę pirmas apžiūrėti puslapį selNT.lt – nekilnojamojo turto svetainę, kuri netrukus išvys dienos šviesą. Kaip ir selauto.lt, selNT.lt galėsite naudotis nemokamai. Laukite netrukus“, – intrigavo vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie E. Dragūno verslą.

SEL pristatė savo naują verslą – Autosel.lt svetainė, kurioje galima parduoti arba įsigyti automobilius bei jų dalis. Vyras į didelį žmonių susidomėjimą sureagavo ir pats.

Vyras savo socialiniuose tinkluose pasidalino, koks lankytojų skaičius slėpėsi už šio puslapio per vieną dieną:

„Tokia maloni istorija. Mūsų kompanija – jaunutė. Jai dar tik 5 dienos. Man šiandien skambina darbuotojas, sako, jog kažkoks nenormalus reiškinys, nes labai daug lankytojų, o pasirodo, kad portalai skyrė mums dėmesio. Per penkias dienas mus aplankė 500 tūkst. žmonių. 

Visi, kas nori įsikelti savo skelbimus, parduodate automobilius, juos norite pirkti, tai užeikite pas mus į Autosel.lt. Kam mokėti po 100 eurų už skelbimą? Padarykite tai už dyką mūsų naujame puslapyje. Ačiū“.

Egidijus Dragūnas (Nuotr. socialinių tinklų)

 

