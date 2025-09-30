Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Egijaus Dragūno – stulbinanti žinia: „Negalėjau patikėti“

2025-09-30 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-30 12:25

Gruodžio 12 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje virš 360 laipsnių scena – vienintelis SEL koncertas 2026 metais, Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį, o jūs būsite šios nakties dalis.

Egidijus Dragūnas (tv3.lt fotomontažas)

Gruodžio 12 d. Kauno „Žalgirio" arenoje virš 360 laipsnių scena – vienintelis SEL koncertas 2026 metais, Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį, o jūs būsite šios nakties dalis.

1

„Negalėjau patikėti, kaip greitai bėga laikas. Šiek tiek graudu, bet per 50 metų tiek daug išmokta. Ir viską, ką nešioju širdyje, pasistengsiu parodyti šį vakarą. Nuoširdžiai lauksiu visų, kurie buvo su manimi per visus šiuos ilgus metus. Pažadu – tai bus vienas įspūdingiausių koncertų Lietuvos istorijoje“, – sako Egidijus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sudrebins Kauną

Tris dešimtmečius SEL dainos lydėjo tūkstančius žmonių – nuo jaunystės iki šiandienos, rašoma pranešime spaudai.

Kauno „Žalgirio“ arena virs scena, kur muzika taps reiškiniu, epocha, kultūros dalimi. Kiekvienas klausytojas taps šios istorijos liudininku.

„Viską, ką sukūriau ir ką nešioju širdyje, padovanosiu jums. Tai ne tik šventė – tai padėka, prisiminimas ir mūsų visų kelionė kartu“, – sako Egidijus.

Vienintelis SEL koncertas 2026 metais – vakaras, kuris taps istorija.

Bilietai prekyboje nuo penktadienio 9 val. Išankstinė prekyba – trečiadienį, su kodu Egidijus Dragūno socialiniuose tinkluose.

 

