Susituokė JAV atlikėja Selena Gomez ir muzikos prodiuseris Benny Blanco

„Disney“ žvaigždė tinkle „Instagram“ paskelbė virtinę nuotraukų ir vaizdo įrašų iš vestuvių, kurios, anot žiniasklaidos, vyko Kalifornijoje. Ji teparašė „9 27 25“ – vestuvių datą. Jos vyras pakomentavo: „Mano žmona realiame gyvenime“.
Nuotraukose laiminga pora pozavo baltos vilos sode – apsikabinusi, besibučiuojanti ir susikabinusi rankomis. Parodyta ir balta nuotakos puokštė iš pakalnučių. Kitoje nuotraukoje S. Gomez demonstruoja savo žvilgančius žiedus. Ji vilki baltą, pečius apnuoginančią satino suknelę, jis – juodą smokingą, baltus marškinius ir segi „varlytę“.
Nuotraukose svečių nematyti. Oficialiai nieko nežinoma ir apie svečių sąrašą. Tačiau S. Gomez draugė popžvaigždė Taylor Swift jau netrukus po poros sužadėtuvių pareiškė: „Taip, aš būsiu gėlių mergaitė“. Ir britų superžvaigždė Edas Sheeranas atskleidė gavęs kvietimą į vestuves.
Praėjus trims valandoms po įrašo apie vestuves paskelbimo „Instagram“, jis sulaukė beveik 8 mln. patiktukų. S. Gomez turi 417 mln. sekėjų.
Pora prieš beveik metus tinkle „Instagram“ paskelbė apie savo sužadėtuves.
