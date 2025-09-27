Poros ūgio skirtumas yra didžiausias pasaulyje: pamatykite, kaip atrodo jų vaikas

Pora pasiekė Gineso pasaulio rekordą dėl didžiausio ūgio skirtumo, skelbė dailypost.co.uk.
Meilė, kuri įkvepia
Kaip pranešė užsienio žiniasklaida, moters ūgis yra 162 cm, o vyro 93 cm. Nepaisant to, kad vyras nepasižymi aukštu ūgiu, tačiau pats teigė, kad siekia nugyventi savo gyvenimą didingai.
Juodu supažindino bendri draugai, kai 2012 m. pirmą kartą susitiko bare. Chloe prisipažino, kad anksčiau ją traukė aukštesni vyrai, tačiau viskas pasikeitė, kai ji sutiko Jamesą.
„Tikiuosi, kad mūsų meilės istorija moko kitus, kad niekada negalite spręsti apie knygą pagal jos viršelį ir kiekvienas turi savo asmeninę istoriją“, – kalbėjo ji.
Jie susituokė Bodelwyddan marmurinėje bažnyčioje. Vyras ceremonijos metu turėjo net specialiai jam pritaikytus laiptelius, kad galėtų pabučiuoti nuotaką.
Dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo
Panašu, kad jie puikiai leidžia laiką. Vyras socialiniame tinkle neretai dalijasi kadrais iš asmeninio gyvenimo bei kelionių.
„Neseniai grįžau po nuostabios savaitės su savo nuostabia šeima. Dėkingas už juokus, meilę ir prisiminimus, kuriuos sukūrėme“, – instagrame rašė jis.
Sekančiame įraše jis pasidalijo kadrais iš šių metų vasaros.
„Sukūrėme gražių prisiminimų, dalinomės juoku su šeima ir draugais, ir priminėme sau, kad gyvenimas tikrai yra dovana, kurią reikia gyventi pilnai“, – džiaugėsi vyras.
