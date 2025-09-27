Lietuvės Karolinos ir jos mylimojo vestuvės virto tikra pasaka: vaizdai gniaužia kvapą

Praūžus puotai verslininkė K. Barasnevičiūtė, po vestuvių pasirinkusi vyro pavardę McCormack, sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt ir pasidalinti savo įspūdžiais bei šventės planavimo detalėmis.
Susituokė ten, kur ir susižadėjo
Pokalbio metu Karolina neslėpė emocijų – tai, kas įvyko Ispanijoje, ką tik ištekėjusiai moteriai atnešė tiek daug pakilių jausmų, tiek euforijos, kad prireikė savaitės, jog po visko atsigautų. Pašnekovės teigimu, vestuvės pavyko net geriau, nei buvo tikėtasi.
„Iš šios šventės mes tikrai tikėjomės daug, stipriai tam ruošėmės, bet viskas gavosi net dešimt kartų geriau, nei galėjome įsivaizduoti. Pagrindinė vestuvių diena atnešė tiek daug emocijų ir sveikinimų, kad užtruko, kol atsigavau. Ir vis dar jaučiuosi kaip kosmose“, – šypsodamasi pasakojo K. McCormack.
Rugpjūčio pabaigoje Kristina su mylimuoju Darraghu įtvirtino civilinę santuoką Kaune, o rugsėjį iškėlė šventę Marbeljoje esančiame įspūdingame viešbutyje „Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort“. Kaip teigė moteris, vestuvės užsienyje visuomet buvo poros svajonėse.
„Šventę nusprendėme kelti Marbeljoje, nes ši vieta mums kelia didelius sentimentus – čia Darraghas man pasipiršo. Istorija tokia, kad piršdamasis jis bijojo man neįtikti, todėl pasamdė vestuvių planuotoją Yasmin, kuri padėjo viską suorganizuoti. Galiausiai gavosi taip, kad ta pati moteris organizavo ir mūsų vestuves.
Tiesa, seniai žinojome, kad tuoksimės Ispanijoje, tačiau apie tą pačią vietą iš pradžių nė negalvojome. Visgi apžiūrėję kitas lokacijas galiausiai sugrįžome prie šios – pasirinkome ją ir dėl beprotiško grožio, ir dėl sentimentalaus ryšio su mūsų sužadėtuvėmis“, – dalijosi nuotaka.
Karolina pasakojo iš artimųjų dažnai sulaukusi klausimo, kodėl juodu su mylimuoju nesusituokė tais pačiais metais po sužadėtuvių. Tačiau pora nusprendė niekur neskubėti ir mėgautis vestuvių planavimo procesu, kuris užtruko apie pusmetį.
„Abu dirbame darbus, kurie reikalauja daug energijos ir laiko. Nenorėjome verstis per galvą, todėl nusprendėme ties planavimu neskubėti. Labai džiaugiuosi šiuo sprendimu – visa tai galiausiai mums leido pasimėgauti procesu. Planuodama vestuves turėjau didelę pagalbą iš mamos Indrės ir sesės Nikolės, todėl didelių iššūkių šis etapas neatnešė.
Žinoma, planuojant šventę kitoje šalyje, labai svarbu pasitikėti ir vestuvių planuotoja bei visais tiekėjais. Sunkiausia turbūt buvo paskutinę savaitę, kai žinojome, kad šventė jau čia pat ir viskas turi būti gerai sustyguota. Tuo metu tikrai jaučiau įtampą“, – prisiminė ji.
Žvelgiant į Karolinos ir Darragho vestuvių kadrus, sunku nepastebėti įspūdingos nuotakos suknelės. K. McCormack atskleidė, kad ieškodama tos vienintelės, aplankė net keletą Europos miestų.
„Dėl suknelės su drauge skridome į Paryžių. Ieškojau tokios, kurią užsidėjusi iškart pajausčiau tą ypatingą jausmą. Paryžiuje pamačiau dvi patikusias sukneles, bet pagalvojau, kaip būtų gerai, jei jos abi tarsi būtų sujungtos į vieną. Pasidalijusi šia mintimi iš darbuotojos išgirdau, kad netrukus bus nauja kolekcija, tad jei šiek tiek luktelsiu, dar turėčiau spėti užsisakyti, kadangi tai reikia padaryti bent prieš šešis mėnesius.
Džiaugiuosi, kad išlaukiau, nes atvykusi į saloną Londone, kurioje taip pat buvo toji kolekcija, išvydau šią suknelę. Užsidėjusi iškart supratau, kad noriu ją vilkėti vestuvių dieną. O antrosios dienos suknelė buvo sukurta ir rankomis išsiuvinėta lietuvių kūrėjos Valerijos Fic“, – džiugiais prisiminimais dalijosi verslininkė.
Vestuvėse – lietuviškos ir airiškos tradicijos
Kaip pasakojo Karolina, nemažą dalį jos vestuvių planavimo komandos sudarė lietuviai – floristas Mantas Petruškevičius sukūrė pasakiškas dekoracijas, akimirkas įamžino fotografas Linas Dambrauskas, nuotakos šukuoseną kūrė Gintarė Rarivanaitė, makiažą – Artūras Numsėdis. O pačioje šventėje netrūko tiek lietuviškų, tiek airiškų tradicijų.
„Buvo tikrai ypatinga, kad kartu su vyru buvome sutikti pagal lietuvišką tradiciją – su duona ir druska. Be to, turėjome vestuvių pulką – galbūt Lietuvoje tai jau nebėra įprasta, bet Airijoje ši vestuvių tradicija yra labai stipri. Su savo pamergėmis turėjau ir atskirą fotosesiją, kurios metu jos turėjo nupiešti ir atspėti mano suknelę. Turbūt puikiai mane pažįsta, nes beveik visos atspėjo“, – juokėsi pašnekovė.
Pasak Karolinos, pagal airių vestuvių tradicijas yra labai populiaru šventės metu sakomos ilgos, širdį virpinančios svečių kalbos. Už airio ištekėjusi moteris teigė, kad tai tapo vienu stebuklingiausių vestuvių akimirkų.
„Šventės metu girdėjome nuostabias kalbas iš brolių, geriausių draugų, taip pat ir mano vyras sakė kalbą. O vienas labiausiai įstrigusių momentų – vyro tėčio kalba, kurios dalį jis pasakė lietuviškai. Tai buvo išties ypatinga.
Be to, kalbant apie tėvus, mano vyras prie altoriaus pirmiausia ėjo su savo mama, o mane vedė tėtis. Ėjimas buvo toks ilgas ir gražus, kad tikrai spėjau pasimėgauti. Beje, tėtis buvo pirmasis žmogus, kuris pamatė mane su pilnu vestuviniu įvaizdžiu“, – šiltą akimirką prisiminė K. McCormack.
Nuo šampano piramidės iki golfo turnyro
Į Karolinos ir Darragho vestuves atvykę svečiai pirmiausia turėjo užduotį – surasti jiems skirtą laiškelį, kurį jaunavedžiai asmeniškai parašė kiekvienam artimajam.
„Ten buvo parašytos ne tik mūsų mintys, bet ir nurodyta, kuris staliukas jiems skirtas. O kol svečiai skaitė laiškelius, mes su vyru viską stebėjome iš savo kambario balkono. Labai džiaugiamės šiuo sprendimu, tai buvo taip gražu“, – šventės detalėmis dalijosi nuotaka.
Marbeljoje surengtos vestuvės truko tris dienas, tad pramogų ir siurprizų svečiams bei jaunavedžiams čia išties netrūko. Šventėje ne tik koncertavo visus svečius ant kojų pakėlusi airių grupė, grojo trys smuikininkai, bet ir buvo surengtas sporto turnyras.
„Mūsų šventei pasirinktas viešbutis turėjo viską, ką tik įmanoma – nuo teniso kortų iki nuostabių golfo laukų. Kadangi mano vyras žaidžia padelį ir golfą, pirmąją vestuvių dieną jis su svečiais organizavo padelio turnyrą, o vėliau žaidė golfą su šeima ir draugais“, – teigė McCormack.
Karolinos ir Darragho vestuvėse netrūko ir sentimentalių akcentų. Vienas iš jų – į specialiai paruoštą knygą surašyti svečių palinkėjimai bei prisiminimai, kuriuos jaunavedžiai skaitė praūžus šventei. O štai ant vaišių stalo buvo ir lietuviškų skonių.
„Vakaro metu turėjome ne tik šampano piramidę, bet ir tortą, kuris atrodė kaip iš mano svajonių. Beje, vienas iš jo skonių – medutis, taigi, dar vienas lietuviškas akcentas“, – šyptelėjo moteris.
Pasidomėjus, ką galėtų patarti būsimoms nuotakoms, Karolina pabrėžė komunikacijos su mylimuoju svarbą. Anot pašnekovės, labai svarbu išsiaiškinti, ko kiekvienas tikisi iš šventės. O vienas labiausiai porai pasiteisinusių sprendimų – keletas tik jiems skirtų minučių vestuvių metu.
„Man labai patiko, kad prieš žengdama altoriumi turėjau apie 20 minčių tylioje erdvėje, kurioje sėdėjau viena – buvo labai smagu pabūti su savimi, viską pareflektuoti ir pasidžiaugti tuo momentu. Lygiai taip pat su vyru turėjome ramią akimirką, kai iš kambario stebėjome svečius, skaitančius jiems skirtus laiškelius. Labai rekomenduoju šventės metu susiplanuoti tokių momentų.
Bet svarbiausia yra mėgautis. Nesvarbu, kur ir kaip vyksta šventė – aplinkui esantys mylimi žmonės sukuria tokią nuostabią energiją, kad nieko per daug negalvojant jautiesi euforijoje“, – kalbėjo K. McCormack.
