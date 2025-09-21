Talentų medžiotoja Indrė Pletkė pasidalino vestuviniais kadrais: vaizdai tiesiog atima žadą

Indrė Pletkė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vestuviniais kadrais, kuriais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Kvapą gniaužiantys vaizdai
Žinoma moteris Indrė Pletkė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vestuviniais kadrais, kurie tiesiog gniaužia kvapą.
Jaunieji, atrodė tiesiog neprilygstamai, o už jų esantis vaizdas ne ką mažiau nusileidžia jaunavedžiams.
Nuotraukose matoma saulė, jūra ir išskirtinė detalė – dideli šachmatai, kurie tapo tikra dekoro sensacija šiose nuotraukose.
Viename kadrų matosi ir žymioji Indrė Kavaliauskaitė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!