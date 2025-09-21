Kalendorius
Talentų medžiotoja Indrė Pletkė pasidalino vestuviniais kadrais: vaizdai tiesiog atima žadą

2025-09-21 16:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 16:58

Visai neseniai, prieš kelias dienas vestuves atšoko žinoma nuomonės formuotoja, itspersonal.agenty agentūros vadovė Indrė Pletkė su vyru Laurynu Pletkumi. Šventė vyko artimų žmonių apsuptyje, o šventės įspūdingiausia vieta tapo – Graikija. Moteris pasidalino nuostabiais vestuviniais kadrais, kur horizonte matosi jūra.

Indrė Pletkė (Nuotr. socialinių tinklų)
6

Visai neseniai, prieš kelias dienas vestuves atšoko žinoma nuomonės formuotoja, itspersonal.agenty agentūros vadovė Indrė Pletkė su vyru Laurynu Pletkumi. Šventė vyko artimų žmonių apsuptyje, o šventės įspūdingiausia vieta tapo – Graikija. Moteris pasidalino nuostabiais vestuviniais kadrais, kur horizonte matosi jūra.

0

Indrė Pletkė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vestuviniais kadrais, kuriais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Kvapą gniaužiantys vaizdai

Žinoma moteris Indrė Pletkė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vestuviniais kadrais, kurie tiesiog gniaužia kvapą.

Jaunieji, atrodė tiesiog neprilygstamai, o už jų esantis vaizdas ne ką mažiau nusileidžia jaunavedžiams.

Nuotraukose matoma saulė, jūra ir išskirtinė detalė – dideli šachmatai, kurie tapo tikra dekoro sensacija šiose nuotraukose.

Viename kadrų matosi ir žymioji Indrė Kavaliauskaitė.

